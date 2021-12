Großer Dank ans Ehrenamt in Neukirchen-Vluyn

Neukirchen-Vluyn. Die Stadt erinnert an die Bürgerinnen und Bürger, die sich in Neukirchen-Vluyn engagieren. So wie Michelle Jochems, Olaf Boldt und Jürgen Gratz.

Anfang Dezember wird mit dem internationalen Tag des Ehrenamtes das freiwillige Engagement in der Gesellschaft geehrt. Zu diesem Anlass erinnert die Stadt an die vielen Menschen in Neukirchen-Vluyn, die sich in Gruppen, Vereinen, freien Zusammenschlüssen oder individuell für andere und damit für die Stadtgesellschaft einsetze. Einen besonderen Dank richtet sie in diesem Jahr auch an die Menschen, die nach der Flutkatastrophe im Juli sofort und entschlossen Hilfe geleistet haben.

122 Menschen in Neukirchen-Vluyn verfügen derzeit über die Ehrenamtskarte. „Das sind Menschen, die mindestens fünf Stunden in der Woche ehrenamtlich aktiv sind und mit der Karte Vergünstigungen zum Beispiel im Handel erhalten. „In unseren vielen Vereinen, Initiativen, der Freiwilligen Feuerwehr, kirchlichen Gruppen oder Nachbarschaftshilfen passiert so viel, was die Stadtgesellschaft lebendig macht und sie zusammenhält. Das ist unbezahlte und unbezahlbare Arbeit zugleich, die man gar nicht genug wertschätzen kann“, sagt Bürgermeister Ralf Köpke.

Wie vielfältig das Ehrenamt in der Stadt ist, zeigt die Verwaltung jetzt mit drei Porträts aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Michelle Jochems zum Beispiel ist 26 Jahre alt. Sie lebt seit 2019 in Neukirchen-Vluyn, war aber schon vorher Mitglied der KG Blau-Weisse Funken. „Ich habe seit meinem 3. Lebensjahr in Moers getanzt, wollte dann aber etwas Anderes machen. Eher durch Zufall kam ich zu den Blau-Weissen“, erzählt Jochems. Zuerst tanzte sie selbst in der Garde, bis der Zufall sie vor knapp drei Jahren erst zur Betreuerin und dann zur Trainerin der Garde- und Showtanzgruppe machte, gemeinsam mit einer Kollegin. Zahlreiche Auftritte haben die Gruppen während der Session – in Zeiten von Corona müssen diese teilweise entfallen.

Michelle Jochems ist Trainerin bei den Blau-Weissen Funken Foto: jochems

Geld bekommt Michelle Jochems für ihre Arbeit als Trainerin nicht. „Wir haben als Gruppen viel Spaß und Freude am Tanzen. Im ganzen Verein geht es sehr familiär zu, es ist ein großes Miteinander. Wir sind stolz auf das, was wir gemeinsam schaffen und vorführen können.“

Eine ganz andere ehrenamtliche Tätigkeit übt Olaf Boldt aus. Der 52-Jährige lebt seit sechs Jahren in Neukirchen-Vluyn und kam über einen Freund zu seinem Ehrenamt: Der Tafel.. „Aus gesundheitlichen Gründen bin ich Frührentner“, sagt der gelernte Zierpflanzen- und Landschaftsgärtner. „Aber nur rumsitzen ist nichts für mich, ich will mich einbringen.“ Seit rund fünf Jahren ist er bei der Tafel als Fahrer dabei und holt Lebensmittelspenden in Supermärkten ab, die an Bedürftige ausgegeben werden.

Zu Beginn der Pandemie war die Tafel vorübergehend geschlossen, inzwischen arbeitet man mit einem Hygienekonzept im normalen Umfang. Eine Aufwandsentschädigung erhält niemand. „Die Arbeit soll vom Herzen kommen“, sagt Boldt. „Wir fahren auch zu Kunden nach Hause, die nicht mobil genug sind, Lebensmittel bei uns abzuholen. Da erfährt man viel Dankbarkeit. Ich helfe gerne, mir ist aber auch die gegenseitige Wertschätzung wichtig. Noch schöner wäre es natürlich, wenn es gar keine Tafeln in Deutschland geben müsste.“

Auch im hohen Alter noch aktiv ist Jürgen Gratz. Er ist einer von aktuell zwölf Männern, die „Handwerkliche Dienste“ leisten und als „Senioren-Technik-Botschafter“ älteren Menschen Unterstützung bieten, „zum Beispiel eine Glühbirne auswechseln, Scharniere ölen, eine Schublade kleben, Lampen aufhängen, Insektenschutztüren reparieren“, erklärt der Rentner, der die „Handwerker“ vor zehn Jahren mitbegründet hat. Organisatorisch verankert sind die Gruppen bei der Grafschafter Diakonie. „Bei niederschwelligen Tätigkeiten am PC, am Fernseher oder Telefon helfen unsere Technik-Botschafter.“

Ältere oder körperlich beeinträchtigte Menschen können sich bei der Diakoniestelle „Treff 55“ melden, die die Anfrage an uns weiterleitet. Jeder kann frei entscheiden, ob er einen Auftrag annehmen möchte. Der Großteil der Mitarbeiter ist zwischen 60 und 80 Jahren alt, einige wenige sind jünger. „Wir helfen auch Menschen, die sich einen Handwerker nicht leisten können, wie beispielsweise Sozialhilfeempfänger. Arbeiten, die durch Fachbetriebe ausgeführt werden, Renovierungen, Schneeräumen, und andere größere Aufgaben leisten wir nicht“, so Gratz. „Unsere Arbeit ist kostenlos für den Kunden.“ Es gehe darum, unkompliziert zu helfen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland