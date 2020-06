Große Diskussion um Erhalt des Abstrichzentrums in Moers

Moers. Der Moerser Bürgermeister Christoph Fleischhauer setzt sich für den Erhalt des Abstrichzentrums ein. Mit der Forderung ist er nicht allein.

Bürgermeister Christoph Fleischhauer fordert den Erhalt des Abstrichzentrums im Krankenhaus Bethanien. Die Schließung des Abstrichzentrums für Corona-Tests am Krankenhaus Bethanien durch den Kreis Wesel ist nach Ansichts des Bürgermeisters nicht vertretbar. In einem Brief appelliert Fleischhauer deshalb an Landrat Dr. Ansgar Müller, dieses Testzentrum unbedingt aufrechtzuerhalten.

„Wir befinden uns in einer fragilen Lage der Lockerung und können im Moment nicht absehen, ob nicht gerade in Ansehung der beabsichtigten Mehrtestungen in der Zukunft das Abstrichzentrum sogar noch an Bedeutung gewinnen wird“, begründet Fleischhauer. „Deshalb nochmals: Der Erhalt des Abstrichzentrums am Krankenhaus Bethanien ist zurzeit unverzichtbar!“

Der Landratskandidat der SPD, Peter Paic, mahnt aufgrund der Berichterstattung zum Abstrichzentrum in Moers: „Natürlich schockieren uns Bilder wie aus dem Kreis Gütersloh, aber gerade deshalb sollte nicht mit den Ängsten der Menschen im Kreis Wesel gespielt werden.“ Anders als Bürgermeister Fleischhauer behaupte, habe der Kreis Wesel nicht die Schließung des Screening-Zentrums beordert, vielmehr ende die Beauftragung des Krankenhauses durch den Kreis in Folge einer Gesetzesänderung, sagt Paic. Eine Weiterführung des Zentrums durch die kassenärztliche Vereinigung sei damit nicht ausgeschlossen.

Paic betont, dass die Kapazitäten der ansässigen Ärzte mehr als ausreichend seien. Die Verlagerung der Tests zurück zu den Ärzten sei ein Schritt in Richtung Normalität. „Sollte es zu einer erneuten Verschärfung der Situation durch lokale Ausbrüche kommen, können innerhalb eines Tages die Kapazitäten der noch vorhandenen Testzentren in Dinslaken und Rheinberg wieder ausgebaut werden und Reihentestungen in großer Zahl erfolgen.“ Zusätzlich stünden mobile Teams zur Verfügung, die bei lokalen Befunden weiträumige Testungen durchführen können.

Paic appelliert an die Vernunft und Disziplin der Menschen im Kreis Wesel: „Wir müssen weiterhin gemeinsam darauf achten, die Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten, um eine zweite Infektionswelle unbedingt verhindern.“

Paul Süßer, Fraktionsvorsitzender der Freie Bürgerliste Moers (FBM), erklärt: „Angesichts der vermehrten Coronainfektionen in Moers und der Forderung von Dr. Voshaar auf Erhalt des Abstrichzentrums kann man die Forderung vom Bürgermeister Fleischhauer nur unterstützen.“ Süßer verweist auch auf die Erfahrungen, wie schnell Hotspots mit Coronainfizierten entstehen können.