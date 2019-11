Wirtschaft Lokale Brauerei in Kamp-Lintfort baut eigenen Hopfen an

Kamp-Lintfort. Die Geilings Brauerei läuft: Die Absatzmengen steigen, jetzt wird ausgebaut. Was kaum einer weiß: Hier gibt es Bier aus selbst angebautem Hopfen.

Im Sommer sieht man ihn schon von weitem: Mitten in den Feldern im Kamp-Lintforter Ortsteil Saalhoff ragt ein sechseinhalb Meter hoher Hopfengarten aus dem Grün – am Niederrhein ein eher ungewöhnlicher Anblick. „Wir haben vielleicht nicht den einzigen, mit Sicherheit aber den größten Hopfengarten am Niederrhein“, sagt Johannes Lehmbrock, Chef der Kamp-Lintforter Geilings Brauerei.