In diesem Jahr haben sich wesentlich mehr Menschen gegen Grippe impfen lassen als in den vergangenen Jahren. Eine gute Nachricht – eigentlich. Das Problem: Es sind viel mehr Menschen, als erwartet. Die Nachfrage ist so groß, dass der Impfstoff in den Apotheken und vielen Arztpraxen bis auf weiteres vergriffen ist.

„Wir haben in unserer Praxis alles ‘verimpft’, was wir hatten“, sagt Dr. Michael Weyer, örtlicher Kreisstellenvorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung. Weyer hat zwar noch nicht das komplette Kontingent von 400 Impfdosen erhalten, das er bestellt hatte. „Der Rest soll Anfang November eintreffen“, hofft Weyer und beendet den Satz mit „vielleicht“. Doch selbst dann dürfte der Bedarf kaum gedeckt werden. Dabei hatte Weyer, wie viele Kolleginnen und Kollegen, schon mehr Dosen als im Vorjahr geordert, und im Frühsommer habe es von Seiten des Großhandels stets geheißen, es werde keinen Engpass geben. Nun ist er doch da: „Wir bekommen das Zeug derzeit nicht“, so Weyer.

Die Ursache für die starke Nachfrage sieht der Arzt – für sich genommen – als erfreulich: Die vielen Aufrufe, sich impfen zu lassen, um sich gegen eine mögliche Doppelinfektion mit dem Grippe- und dem Coronavirus zu schützen, ist offenbar auf fruchtbaren Boden gefallen. Doch bestellt worden ist der Impfstoff vor Corona: „Wir haben wie üblich den Bedarf im Januar und Februar abgefragt und danach geordert“, berichtet der Moerser Apotheker Simon Krivec. Die Ärzte orientierten sich dabei am Vorjahr: „2019 sind viele auf Impfungen sitzen geblieben. Das kommt jetzt als Boomerang zurück.“

Die Apotheken warten nun auf Lieferungen aus einer Reserve der Bundesregierung. Krivec glaubt, dass dann genügend Grippeimpfstoff wenigstens für Risikopatienten vorhanden sein wird. Sicher ist er nicht. Mittlerweile hat auch er seine Bestände ausgegeben. Für Privatpatienten, die die Impfung selbst bezahlen müssen, hat Krivec eine neue Warteliste angelegt – mit hundert Namen binnen einer Woche.

Etwas entspannter sieht der Allgemeinmediziner Dr. Bernd Möller die Situation zumindest in Bezug auf seine Praxis in Moers-Hülsdonk. Er habe mehr Impfstoff bestellt als im Vorjahr und relativ nachgeordert, als er gesehen habe, was nach Ausbruch der Corona-Pandemie „auf uns zukommen könnte“, berichtet er. Möller geht davon aus, dass er „seine“ Risikopatienten impfen kann. Zudem bleibe auch noch Zeit, da eine Grippewelle erfahrungsgemäß im Januar oder Februar ihren Höhepunkt erreiche. Sich im Dezember impfen zu lassen, so Möller, sei kein Problem.