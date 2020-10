Grippeschutz in und um Wesel weitgehend vergriffen

Alle Jahre wieder lassen sich viele Menschen gegen Grippe impfen. Doch mit einem derartigen Andrang, wie er jetzt vorherrscht, hatten offenbar weder Ärzte noch Apotheker gerechnet.

Die Folge: Zurzeit ist der Impfstoff oft nicht vorrätig und es kann noch ein paar Wochen dauern, bis endlich Nachschub kommt. Das bekommt auch mancher niedergelassene Arzt zu spüren. Längst nicht alle haben im Frühjahr ausreichend geordert, um jeden, der sich jetzt gegen Grippe schützen will, zu impfen. Schließlich lautete mit Blick auf die Corona-Pandemie die Empfehlung: Unbedingt impfen lassen. Und nun das.

Dass weitere Lieferungen folgen, scheint klar zu sein. Doch niemand weiß, wann es wieder so weit ist. Rosita Peschke, Apothekerin in Wesel-Büderich, kennt das Problem nur allzu gut. Zwei, drei Nachfragen gibt es in der Apotheke Büderich an der Pastor-Bergmann-Straße momentan jeden Tag sowie eine Warteliste mit rund 40 Namen. Und sie wird täglich ein bisschen länger, so wie in anderen Apotheken auch.

„Zurzeit ist gar nichts lieferbar“, sagt Rosita Peschke, wobei angeblich ausreichend Impfstoff vorhanden sei. So habe es auch Gesundheitsminister Jens Spahn immer wieder betont. „Wir telefonieren jeden Tag.“ Doch egal, wo Apotheker jetzt nachfragen, im pharmazeutischen Großhandel oder direkt beim Hersteller - die Antwort ist immer dieselbe. Niemand weiß genau, wann es wieder Impfstoff gibt, vor allem Einzeldosen, sagt sie. Genau die benötigen nämlich Privatpatienten, die erst ein Rezept von ihrem Arzt erhalten, damit dann zur Apotheke müssen, um sich letztlich in der Praxis impfen zu lassen, sofern sie nicht die Dienste der Apotheke in Anspruch nehmen. Denn manche bieten die Impfung inzwischen ja auch an. Das kann dann schnell zum Marathon durch die Stadt werden, denn es könnte ja sein, dass sich in irgendeinem Apotheken-Kühlschrank doch noch das Gewünschte befindet.

Es ist noch Zeit

Vor drei Wochen habe man 30 Impfstoffe bekommen, allerdings in Großpackungen, so Apothekerin Rosita Peschke. Doch sie konnten bislang nicht einfach auseinandergepflückt und als Einzeldosen verkauft werden, was die Situation nicht leichter machte. Doch das soll nun möglich sein, wie der Apothekerverband Nordrhein gestern noch mitteilte. Damit ist die Sache rechtlich abgesichert.

Manche Patienten reagierten schließlich sauer, weil sie nicht - wie gewohnt - an den Impfstoff kommen. „Wir versuchen sie dann zu beruhigen, denn es ist ja durchaus noch Zeit.“ Erfahrungsgemäß komme die Grippewelle nicht gleich im frühen Herbst, sondern erreiche erst im Februar ihren Höhepunkt, so dass noch ausreichend Zeit bleibe, um sich impfen zu lassen. Bis Ende November, Anfang Dezember sei das gar kein Problem.

Der Run auf die Spritze wird derweil weiter bestehen bleiben. Dabei sind es laut Rosita Peschke vor allem Menschen ab 55, die sich schützen möchten. „Es sind deutlich mehr Impfwillige als noch einem Jahr oder vor zwei Jahren“, so ihre Feststellung. Und die werden auch nicht unbedingt bei den Ärzten fündig, die teils nicht mehr Dosen als sonst bestellt hätten, weil sie befürchteten, am Ende darauf sitzen zu bleiben. Offenbar eine unberechtigte Furcht.

Kampagne „Wir kommen der Grippe zuvor“

Die Coronazahlen steigen weiter rapide an. Käme jetzt noch eine Grippewelle dazu, könnte das zum großen Problem werden. Deshalb raten viele Fachleute, sich vor diesem Winter durch eine Impfung entsprechend zu schützen.

Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung hat extra die Kampagne „Wir kommen der Grippe zuvor” angestoßen. Denn durch die Impfung lasse sich das Risiko eines schweren Krankheitsverlaufs senken, sagen Fachleute.