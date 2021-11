Kino Grafschafter Museum lädt in Moers zum Abend mit Kurzfilmen

Moers. Das Grafschafter Museum lädt zum Kinoabend. Gezeigt werden Kurzfilme, deren Titel nicht verraten werden. Dahinter steckt ein besonderes Konzept.

Zu einem Kinoabend lädt das Grafschafter Museum, Kastell 9, am Freitag, 26. November, um 19.30 Uhr ein. Die Veranstaltung im Rahmen des Projektes „Stücksken Kino“ ist ein Pop-Up-Kino-Kulturformat am Niederrhein. Dahinter steht die Idee, den Kinosaal immer wieder aufs Neue zu erfinden. Das Projekt wird durch die Kulturlandschaft Niederrhein gefördert und in Kooperation mit dem Scala Kulturspielhaus veranstaltet.

Die Filme sollen eine Verbindung zum diesjährigen Themenjahr „Provinz“ herstellen, in dem sich die Museen mit Römern, Herrschaftsverhältnissen, Grenzen und Hinterlandmythen auseinandersetzen. Passend zu den Ausstellungen an den jeweiligen Programmorten werden zwei bis drei Kurzfilme mit einer Länge von fünf bis 30 Minuten gezeigt. Ziel ist es, eine neue kulturelle Begegnungswelt zu schaffen, indem mitwirkende Personen wie Regisseur/in oder Schauspieler/in eine besondere Rolle als Gastgeber/in, Vortragende/r oder Begleiter/in der Vorführung übernehmen.

Die Geheimhaltung der Titel der Kurzfilme spielt bei diesem Konzept eine besondere Rolle. Bekannt sind nur die vier Überbegriffe Kohorte, Herrscher, Grenzen oder Hinterlandmythen. Das Programm wurde in Kooperation mit dem Niederrhein Filmfestival entwickelt, das am 2. Oktober deutsche und niederländische Filme innerhalb eines Wettbewerbs präsentierte.

<< Anmeldungen sind erwünscht >>

Der Einlass erfolgt um 19 Uhr. Die Veranstaltung dauert circa 90 Minuten. Der Eintritt ist mit einer Gebühr von drei Euro pro Person verbunden. Die Teilnahme ist nur nach den 2G-Regeln möglich. Eine Anmeldung ist unter 0176/80176380 erwünscht. Spontane Filmbegeisterte sind aber trotzdem willkommen. Weitere Information zu der Reihe gibt es auf der Internetseite www.nie-derrhein-museen.de im Bereich Projekte.

