Corona in Moers Grafschafter in Moers wollen Fonds für Selbstständige

Moers. Als Reaktion auf die Videokonferenz des Initiativkreises Moers machen die Grafschafter jetzt zwei Vorschläge zur Stadtentwicklung.

Nach der Videokonferenz des Initiativkreises Moers am Montag (NRZ berichtete) schlagen die Grafschafter vor, mit allen relevanten Akteuren „mittel und langfristige Maßnahmen moderiert zu besprechen und zu beschließen“.

Claus Peter Küster, Vorsitzender der Grafschafter: „Parallel schlagen wir vor, dass der Kreis Wesel und die Stadt Moers einen nicht zurückzuzahlenden Unterstützungsfonds in Höhe von jeweils sechs Millionen Euro für in Not geratene Selbstständige in Wirtschaft, Handel, Handwerk und Kultur auflegt.“