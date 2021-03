Grafschafter in Moers: Streichelzoo und Marketing fördern

Moers. Soll Moers weniger Geld für die Streichelzoo-Sanierung ausgeben und dafür das Stadtmarketing besser fördern? Die Grafschafter beziehen Stellung.

Die Grafschafter möchten den Streichelzoo in Moers sanieren und gleichzeitig das Stadtmarketing auf eine besserer finanzielle Grundlage stellen.

Am Sonntag hatte sich der Initiativkreis Moers dafür ausgesprochen, beim Ausbau des Streichelzoos weniger Geld als von der Stadt geplant auszugeben und statt dessen die Moers Marketing GmbH zu stärken (NRZ berichtete). Das sehen die Grafschafter anders. Sie lehnen den „weder mutigen noch innovativen Vorschlag vom Initiativkreis Moers“ ab, wie der Fraktionsvorsitzende Claus Peter Küster am Montag mitteilte.

Küster: Streichelzoo ist wichtig für den Freizeitpark

Küster: „Wir als Fraktion sind nach wie vor für den am 11. März im Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen und Umwelt vorgelegten Vorschlag der Verwaltung, den Streichelzoo umfangreich mit Tieren zu erhalten und auszubauen und für die Stärkung der Moers Marketing. Kein Verständnis haben wir dafür, dass man sich ausgerechnet die Aufwertung des Dauerbrenners Streichelzoo zur Kostenreduzierung aussucht, wo dieser doch zukünftig ein gewichtiger Teil des Gesamtkonzeptes zur Neugestaltung des Freizeitparkes wird.“

Wie es mit dem Streichelzoo weitergeht, soll ein Arbeitskreis aus Verwaltung und Politik klären. In der Sitzung vergangene Woche war deutlich geworden, dass Veränderungen Zeit in Anspruch nehmen. So war davon die Rede, dass der Streichelzoo erst in etwa vier Jahren neu gestaltet sein könnte.