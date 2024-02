Kamp-Lintfort/Kreis Wesel Die Grafschaft Moers Siedlungs- und Wohnungsbau gründet mit dem Kreis Wesel neue Tochter. Die soll demnächst nicht nur Wohnprojekte realisieren.

Die Grafschaft Moers Siedlungs- und Wohnungsbau steht vor einem Umbruch: Gemeinsam mit dem Kreis Wesel will die kommunale Wohnungsbaugesellschaft mit Sitz in Kamp-Lintfort bis zum Sommer eine Tochtergesellschaft gründen, die sich künftig nicht nur um Wohnprojekte kümmert, sondern auch andere Bauprojekte für den Kreis Wesel entwickelt und umsetzt. „Wir erweitern unser Engagement, unser Hauptgeschäftsfeld bleibt aber der Wohnungsbau“, erklärte der Aufsichtsratsvorsitzende Frank Berger am Donnerstag bei einem Pressegespräch.

Gleichzeitig gab Berger einen Wechsel an der Spitze der Geschäftsführung bekannt: Gerd Hübsch, der die Geschicke der Gesellschaft über 18 Jahre lenkte, geht Ende des Jahres in den Ruhestand. Für ihn übernimmt ab dem 1. August Svenja Zimmermann die Geschäftsführung.

Der Region bereits verbunden

Svenja Zimmermann ist 37 Jahre alt und seit knapp 18 Jahren in der Wohnungswirtschaft tätig, arbeitete unter anderem beim Immobilienkonzern Vonovia in verschiedenen Führungspositionen und zuletzt als Prokuristin bei der Wohnungsgenossenschaft Essen-Nord. „Der Schritt in die Gesamtverantwortung hat mich gereizt“, so die gebürtige Essenerin mit einem Master in Immobilienrecht über ihre neue Herausforderung.

Wir erweitern unser Engagement, unser Hauptgeschäftsfeld bleibt aber der Wohnungsbau. Frank Berger

Als neue Geschäftsführerin der Grafschaft Moers Wohnungsbau stehe mit Blick auf E-Mobilität und Dekarbonisierung eine ganzheitliche Quartiersentwicklung ganz weit oben auf ihrer Agenda. Noch wohne sie in Essen, der Region sei sie aber bereits verbunden, sagt die künftige Geschäftsführerin: „Meine Pferde stehen im Kreis Wesel.“

Energetische Sanierung ist „Riesen-Thema“

Rund 2200 Wohneinheiten und über 500 Garagen betreut die Grafschaft Moers aktuell linksrheinisch von Xanten bis Rumeln-Kaldenhausen. Künftig werde die Grafschaft aber auch Immobilen rechtsrheinisch, etwa in der Kommune Schermbeck, die mittlerweile auch Gesellschafterin der Wohnungsbaugesellschaft ist, realisieren. Aktuell sei vor allem die Ertüchtigung, Modernisierung und energetische Sanierung des Wohnbestandes „ein Riesen-Thema“, so Berger. Die Zinsentwicklung und gestiegene Baukosten seien dabei allerdings eine Herausforderung.

Die neue Tochtergesellschaft werde aller Voraussicht nach im August an den Start gehen und solle dann „primär Projekte für den Kreis Wesel entwickeln“, kündigte Berger an. Dabei gehe es in erster Linie darum, gemeinsam geplante Projekte schneller als bislang umsetzen zu können: „Das ,Doing‘ bleibt ja das gleiche – ob ich eine Feuerwache baue, oder ein Wohnhaus.“ Der Bedarf zu bauen und zu entwickeln sei immens, oftmals fehle in Landkreisen oder Kommunen aber die nötige Manpower. Mit dem neuen Ableger der Grafschaft Moers Wohnungsbau soll sich auch der Mitarbeiterstamm vergrößern.

Geschäftsführer Gerd Hübsch wird seiner Nachfolgerin noch bis zum Jahresende zur Seite stehen, bevor der ehemalige Technische Beigeordnete der Stadt Kamp-Lintfort dann in den Ruhestand geht. Er habe die Zeit in der Wohnungswirtschaft schätzen gelernt: „Es ist eine schöne Branche, in der es Spaß macht, zu arbeiten“. Ab 2025 werde er seine neu gewonnene freie Zeit genießen – unter anderem, um seiner Leidenschaft für Architektur auf Reisen „insbesondere nach Norditalien“ zu frönen.

