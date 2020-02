Graf-Recke-Stiftung übernimmt Johannes-Kindergarten in Moers

Die Graf-Recke-Stiftung mit Sitz in Düsseldorf wird zum kommenden Kita-Jahr 2020/21 den Johannes-Kindergarten in Meerbeck übernehmen. Das kündigt die Stiftung in einer Pressemitteilung an. Der Johannes-Verein, der hinter dem Kindergarten steht, war gestern nicht erreichbar, dafür erklärte Graf-Recke-Sprecher Roelf Bleeker die Beweggründe.

Demnach werde es für private Träger und ehrenamtliche Vereine immer schwieriger, die gesetzlichen Anforderungen umzusetzen und den damit einhergehenden Verwaltungsaufwand zu stemmen. Als Beispiele zählt Bleeker unter anderem das Kinderbildungsgesetz (Kibiz) oder den Masernschutz auf.

Mit diesem Problem steht der Johannes-Kindergarten in Meerbeck laut Roelf Bleeker nicht allein da. In den vergangenen drei Jahren sei die Stiftung immer wieder von Trägern auf eine mögliche Übernahme angesprochen worden, mit der Folge, dass die Kita-Gesellschaft der Graf-Recke-Stiftung seit 2017 von zwei auf derzeit sieben Kindergärten im Rheinland und Ruhrgebiet angewachsen sei.

Der gemeinnützige Johannes-Verein wurde 1997 gegründet und ist dem diakonischen Werk der evangelischen Kirche angeschlossen. Das religionspädagogische Konzept werde auch auf jeden Fall übernommen, so Bleeker. „Die Eltern haben sich ja auch bewusst für diesen Kindergarten entschieden.“ Die Eltern seien Anfang dieser Woche über die bevorstehende Änderung informiert worden, so der Stiftungssprecher weiter. Auch mit den Mitarbeitern und der Mitarbeitervertretung befinde man sich in Gesprächen.