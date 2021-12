Gospelchor aus Moers sorgt für Weihnachtsstimmung

Moers. Die „Joyful Voices“ traten am Samstag auf dem Schulhof des Gymnasiums in den Filder Benden mit besinnlichen und fröhlichen Weihnachtsliedern auf.

Da kam doch glatt Weihnachtsstimmung auf: Der Innenhof des Gymnasiums in den Filder Benden war mit Lichterketten und Kerzen geschmückt, in der Luft lag der Duft von frischem Glühwein und die „Joyful Voices“ sorgten für die passende Weihnachtsmusik. Am Samstag lud der Moerser Gospelchor samt Band und Bläserensemble zum Weihnachtskonzert.

Schon fürs letzte Jahr war dieser Auftritt in Kooperation mit dem Förderverein der Schule geplant, musste coronabedingt aber doch abgesagt werden. Jetzt hat es geklappt: Unter 2G-Bedingungen und einer begrenzten Zuschauerzahl auf 150 Personen pro Konzert. Denn die „Joyful Voices“ traten am Samstag gleich zweimal auf, damit mehr Gäste in den Genuss der weihnachtlichen Gospelmusik kommen konnten.

Los ging es mit dem klassischen Gospel „Come into His presence“. Zugegeben: das klang noch nicht so richtig weihnachtlich, damit ließen die Sängerinnen und Sänger aber im Anschluss nicht lange auf sich warten.

Gleich das zweite Stück des Abends „The Christmas Way“ läutete die musikalische Weihnachtsstimmung ein. Es war ein ruhiges, besinnliches Lied für Chor und Band. Beate Daschkeit und Thomas Oppenberg sangen jeweils solistisch, bevor die 35-köpfige Chor einstieg. „Es ist für uns ein riesiges Vergnügen, im Innenhof unserer Schule mal wieder auftreten zu können“, sagte Chorleiter Ernst Ickler.

Für die „Joyful Voices“ ist ein Auftritt im Gymnasium in den Filder Benden sozusagen ein Heimspiel, schließlich gründeten einige Schüler 1985 eine eigenständige Oberstufenchorgruppe innerhalb des Schulchores, aus der sich die „Joyful Voices“ entwickelt haben.

Chorleiter Ernst Ickler war selbst Musik- und Englischlehrer am Gymnasium. Viel mehr Worte verlor Ickler während des Konzertes auch nicht. Er wollte die Musik für sich sprechen lassen und das tat sie. Die Sängerinnen und Sänger präsentierten einen Mix aus ruhigen und fröhlich klingenden Weihnachtsgospel.

Während „Down in Bethlehem“ schnell und locker klang, hatte „Beautiful saviour“ durch die langsamen und langen Töne, die die Blechbläser und die Band spielten, schon fast etwas Majestätisches.

Bei „Deep river of love“ hatte der Chor sogar gänzlich Pause: Das Stück wurde rein instrumental von der „Joyful-Voices“-Band und dem Bläserensemble um Stefan Büscherfeld gespielt.

Die Bläser – zwei Trompeter und eine Posaunistin – unterstützten den Chor bei einer ganzen Reihe von Liedern und gaben dem Konzert noch einen zusätzlichen weihnachtlichen Charakter. Das gefiel auch dem Publikum. Sie applaudierten kräftig nach jedem Stück, einige wippten sogar leicht im Takt mit.

Die stellvertretende Schulleiterin des Gymnasiums, Gudrun Kanacher, zeigte sich ebenfalls begeistert: „Mein Herz füllt sich mit Weihnachtsvorfreude, wenn ich diese Musik höre“, sagte sie.

Täglich wissen, was in Moers und Umland passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Moers-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland