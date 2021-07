Benefiz Golfer in Neukirchen-Vluyn spenden an die Krebsstiftung

Neukirchen-Vluyn. Bei einem Benefizturnier in Neukirchen-Vluyn sind mehr als tausend Euro zusammengekommen. Das Geld kommt der Kinder-Krebshilfe zugute.

Beim jüngsten Benefiz-Golfturnier des Golfclub Op de Niep stand der größte Gewinner bereits vor dem Turnier fest: die Deutsche Kinder-Krebshilfe. 28 Golferinnen und Golfer waren der Einladung gefolgt und unterstützten die gemeinnützige Organisation mit insgesamt 1.030 Euro. Sportlich gingen Andrea Kuhn und Tobias Klomp als Bruttosieger hervor, wie der Golfclub mitteilt.

Harald Senk, Wolfgang Braatz und Steffen Limbach sicherten sich die ersten Plätze in den Nettoklas-sen. Sie haben sich damit für eines von drei Regionalfinalen qualifiziert. In dem Regionalfinale spielen die Brutto- und Nettosieger in getrennten Turnierwertungen um den Einzug in das Bundesfinale. Das Finale findet am 25. September im Essener Golf-Club Haus Oefte statt.

40 Jahre bundesweite Golf-Wettspiele – das sind vier Jahrzehnte zuverlässige Unterstützung der Deutschen Krebshilfe und ihrer Stiftung Deutsche Kinder-Krebshilfe durch Deutschlands Golferinnen und Golfer. Das Benefiz-Golfturnier in Neukirchen-Vluyn war eines von rund 130 Turnieren, die von April bis August dieses Jahres im Rahmen Europas größter Benefiz-Golfturnierserie stattfinden. Im vergangenen Jahr spendeten Deutschlands Golfer trotz zahlreicher pandemiebedingter Turnierausfälle insgesamt 245.000 Euro für krebskranke Menschen, teilt der Golfclub mit. Dank der Erlöse aus den 40. bundesweiten Wettspielen kann die Deutsche Kinder-Krebshilfe eine Vielzahl von Forschungsvorhaben, aber auch zahlreiche Projekte und Initiativen finanzieren.

Die DekaBank, das Wertpapierhaus der Sparkassen und seit vielen Jahren Generalsponsor der Wettspiele, stellt erneut alle Preise für die Benefiz-Golfturnierserie zur Verfügung. Somit kommt der gesamte Spendenerlös unmittelbar der Deutschen Krebshilfe und ihrer Stiftung Deutsche Kinder-Krebshilfe zugute. Weitere Informationen unter 0228/72 99 00 und auf www.krebshilfe.de.

