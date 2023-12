Schnelles Internet Glasfaser in Neukirchen-Vluyn: Was es kostet, wann sie kommt

Neukirchen-Vluyn Kostenlose Glasfaser-Hausanschlüsse: Was Bürgerinnen und Bürger über den Ablauf wissen müssen und welche Termine jetzt anstehen.

Der Glasfaserausbau durch die Westconnect GmbH startet in Neukirchen-Vluyn im Januar. Das teilt die Stadt jetzt mit. Im Rahmen der abgeschlossenen Kooperationsvereinbarung beginnt dann die Vermarktung von Glasfaserhausanschlüssen in Neukirchen. Geplant ist ein flächendeckendes Glasfasernetz für schnelles Internet mit bis zu 1.000 Megabit pro Sekunde. Die Vermarktung für den Ausbau der Glasfaserleitungen, die bis ins Gebäude gelegt werden, läuft in Neukirchen Nord und Süd vom 1. Januar bis zum 1. März. Privathaushalte und Unternehmen können sich in dieser Zeit einen kostenlosen Glasfaser-Hausanschluss sichern. Danach soll dieser laut Westconnect etwa 1.500 Euro kosten. Wichtig: Der Abschluss eines Produktvertrags ist nicht notwendig. Der Anschluss wird auch so kostenfrei gebaut. Wer von Glasfaserinternet profitieren will, kann einen Produktvertrag sofort oder zu einem späteren Zeitpunkt abschließen.

Insgesamt sollen hierdurch rund 5.200 Privathaushalte und Unternehmen von einem Glasfaser-Hausanschluss profitieren. Weitere Teile des Stadtgebiets, also auch Vluyn, werden sukzessive erschlossen.

Am Donnerstag, 11. Januar, um 19 Uhr, findet hierzu in der Viva-Event-Halle, Wilhelm-Reuter-Allee 1, ein Informationsabend statt, bei dem sich Bürgerinnen und Bürger über das Ausbauprojekt informieren und Fragen stellen können. Zudem gibt es am 18. Januar im Schützenverein Neukirchen 06 e.V., Holtmannstraße 10, die Möglichkeit, in der Zeit von 14 bis 18 Uhr eine persönliche Beratung zu erhalten.

„Bestandteil der Daseinsvorsorge“

Bürgermeister Ralf Köpke begrüßt den Ausbau: „Der Glasfaserausbau ist ein wichtiger Bestandteil der Daseinsvorsorge. Ich bin überzeugt, dass diese Infrastruktur-Maßnahme von der Bevölkerung als Chance gesehen wird und sich möglichst viele Haushalte und Unternehmen für den zukunftssicheren Glasfaser-Hausanschluss entscheiden. Denn schnelle Internetzugänge sind für die meisten Menschen von großer Bedeutung. Sie ermöglichen im digitalen Raum ein besseres soziales Miteinander und sichern Arbeitsplätze. So wird auch die kommunale Zukunftsfähigkeit unserer Stadt als Wohn- und Gewerbestandort nachhaltig garantiert.“

Damit der Bau eines kostenfreien Glasfaser-Hausanschlusses im Sinne der Eigentümerinnen und Eigentümer erfolgen kann, benötigt Westconnect zur Abstimmung die unterschriebene Grundstückseigentümererklärung (GEE) der jeweiligen Eigentümerinnen und Eigentümer. Nur mit dieser Genehmigung kann eine reibungslose terminliche Koordination und bauliche Durchführung garantiert werden, um das Glasfaserkabel auf dem privaten Grundstück zu verlegen.

Individuelle Beratungstermine Unter der Rufnummer 02632 93 2099 können Interessierte in Neukirchen-Vluyn individuelle Beratungstermine vereinbaren. Auskünfte über Produkte und Services gibt es online unter www.eon-highspeed.com/neukirchen-vluyn. Auf der Internetseite können Anwohnerinnen und Anwohner sowie Gewerbetreibende über den Verfügbarkeitscheck sofort prüfen, ob ihr Gebäude im Vermarktungsgebiet liegt und gleichzeitig die Grundstückseigentümererklärung einreichen. Alle Anwohnerinnen und Anwohner sowie Gewerbetreibende, die einen schnellen Internetanschluss erhalten können, werden zudem per Post von Westconnect informiert.

Robert Stein, Kommunalmanager der Westconnect, hält fest: „Eine zukunftssichere Breitbandversorgung ist heute von zentraler Bedeutung und eine wesentliche Investition in die digitale Infrastruktur. Seit beispielsweise Home-Office zur „Normalität“ geworden ist und wir das Internet auch privat sehr viel intensiver nutzen, gehört eine stabile Internetverbindung, die durch Glasfaser gegeben sein wird, im Alltag einfach dazu. Zudem sorgt ein Glasfaser-Hausanschluss in der Regel für eine Wertsteigerung der Immobilie und erhöht die Attraktivität für Mieterinnen und Mieter.“

