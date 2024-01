Glasfaser in Kamp-Lintfort: Erster Info-Abend für Anwohner

Kamp-Lintfort In einem ersten Abschnitt will Westconnect 7600 Kamp-Lintforter Haushalte anschließen. Wer Interesse hat, sollte sich diesen Termin merken.

Wie berichtet, plant Westconnect den Ausbau eines flächendeckenden Glasfasernetzes für schnelles Internet mit bis zu 1.000 Megabit pro Sekunde im Kreis Wesel, am unteren Niederrhein und am westlichen Rand des Ruhrgebiets. Die Vermarktung für den Ausbau der Glasfaserleitungen, die bis ins Gebäude gelegt werden, läuft in Kamp-Lintfort West nun vom 1. Februar bis 30. April, wie Westconnect mitteilt.

Privathaushalte und Unternehmen könnten sich in dieser Zeit einen kostenlosen Glasfaser-Hausanschluss sichern. Danach würde dieser etwa 1.500 Euro kosten, heißt es in einer Mitteilung. Insgesamt sollen nach Unternehmensangaben rund 7.600 Privathaushalte und Unternehmen von einem Glasfaser-Hausanschluss profitieren.

Stabile Internetverbindunng gehört heute dazu

Die Glasfasertechnik biete schon heute Bandbreiten bis in den Gigabit-Bereich und ist in ihrer Leistungsfähigkeit nach oben nahezu unbegrenzt. Kommunalmanager der Westconnect Robert Stein wird so zitiert: „Eine zukunftssichere Breitbandversorgung ist heute von zentraler Bedeutung und eine wesentliche Investition in die digitale Infrastruktur. Seit beispielsweise Home-Office zur ,Normalität‘ geworden ist und wir das Internet auch privat sehr viel intensiver nutzen, gehört eine stabile Internetverbindung im Alltag einfach dazu.“ Zudem sorge ein Glasfaser-Hausanschluss in der Regel für eine Wertsteigerung der Immobilie und erhöhe die Attraktivität für Mieterinnen und Mieter, glaubt man bei Westconnect.

Damit der Bau eines kostenfreien Glasfaser-Hausanschlusses erfolgen kann, benötigt Westconnect zur Abstimmung die unterschriebene Grundstückseigentümererklärung (GEE) der jeweiligen Eigentümer. Nur mit dieser Genehmigung kann das Glasfaserkabel auf dem privaten Grundstück verlegt werden. Die Westconnect sei dabei zuständig für den Ausbau des Breitbandnetzes in den Städten und Gemeinden. Die Ansprache von Kundinnen und Kunden erfolge dienstleistend unter der Marke „E.ON Highspeed“. Hinter Westconnect steht Eon. GmbH.

Die erste Informationsveranstaltung ist am Donnerstag, 15. Februar, 19 Uhr, in der Stadthalle Kamp-Lintfort vorgesehen. Darüber hinaus stünden Berater für ein persönliches Gespräch zur Verfügung. Beratertage finden jeweils am Donnerstag statt, 14 bis 18 Uhr in der Außenstelle Freiherr-vom-Stein-Straße 32a. Folgende Termine werden angeboten: 7. und 21. März, 11. und 25. April, 16. und 23. Mai, 13. und 27. Juni sowie 4. und 18. Juli 2024.

Unter der Rufnummer 0221 177 32 622 können Interessierte individuelle Beratungstermine vereinbaren. Auskünfte über Produkte und Services gibt es online unter eon-highspeed.com/kamplintfort. Auf der Internetseite können Interessierte auch ersehen, ob ihr Gebäude im Vermarktungsgebiet liegt. Infos sollen laut Unternehmen auch per Post verschickt werden

