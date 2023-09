Glanz und Gloria im Kloster Kamp: So wird das Lichtspektakel

Kamp-Lintfort. Die Vorbereitungen für das Lichtspektakel im Terrassengarten Kloster Kamp in Kamp-Lintfort laufen auf Hochtouren. Ein Blick hinter die Kulissen.

Der größte Teil der Arbeit ist getan: 3,5 Kilometer Stromkabel und 1,2 Kilometer Datenleitungen haben 3D-Artist Mario Küpker und sein Team von Active Blue seit Dienstag im Terrassengarten bereits verlegt. Vor der Premiere des Lichtspektakels „Glanz und Gloria im Gartenreich“ am Freitag geht es für die Crew jetzt an die Feinjustierung. Das Lichterfest in den Klostergärten zu inszenieren, sei „eine Herausforderung“, sagt Küpker, dessen Firma auf jahrelange Erfahrungen mit solchen Projekten zurückgreifen kann: „So wie hier haben wir das noch nie gehabt.“

Auch angestrahlte Kunstobjekte sorgen im Terrassengarten für eine besondere Wirkung. Foto: Volker Herold / FUNKE Foto Services

Während Küpker sich um den technischen Part der Inszenierung kümmert, zeichnet Gundel Latanza für den künstlerischen Teil verantwortlich. Dafür hat sie sich von der Historie des Ortes und der Gartenarchitektur inspirieren lassen. „Wir spielen mit unseren Objekten ganz bewusst mit der formalen Sprache des Barockgartens“, erklärt Latanza. Schirme, Tücher und individuell dekorierte Büsten – alles in weiß und schwarz gehalten – sollen den Garten als einen Ort des Flanierens und Verweilens in Szene setzen. Dazu schlägt Latanza einen Bogen von der Zeit des Barock bis in die Gegenwart. Im Alten Garten sollen Fackeln an eine Himmelsleiter erinnern.

Lesen Sie auch: Kamp-Lintfort: Wellings Parkhotel - das sind die neuen Pläne

Live-Musik auf vier Bühnen

Mit für den künstlerischen Part verantwortlich zeichnet aber auch ein städtisches Team um Kulturbüro-Leiterin Susanne Rous, Susanne Toussaint und Jennifer Wachtendonk. So werden verteilt auf vier kleinen Bühnen sechs Musikstudentinnen und -studenten der Essener Folkwang-Universität für einen ganz besonderen Musikgenuss sorgen – passend zum Ambiente gänzlich ohne elektronische Verstärkung. Mal soll es Solo-Parts geben, mal spielen die Musiker aber auch im Duett.

Schirme sollen an das Flanieren in einem barocken Garten erinnern. Foto: Volker Herold / FUNKE Foto Services

Das kulinarische Angebot setzt an acht verschiedenen Ständen auf Vielfalt und reicht von Austern, Quiche und Champagner über Burger, belgische Pommes Frites und, Pizza bis zu Gulaschsuppe, Pulled Pork und Gyros. Ein Weinstand und ein Stand mit dem Kamp-Lintforter Bier von Geilings Bräu sorgt auch hier für Abwechslung.

Das Wetter stimmt

Bislang sind für die insgesamt fünf Tage von Freitag, 29. September bis inklusive Dienstag, 3. Oktober, jeweils 18 bis 22.30 Uhr, bereits über 2000 Karten verkauft, Bürgermeister Christoph Landscheidt und Frank Rattmann, Geschäftsführer des Sponsors Stadtwerke Kamp-Lintfort, sind sich sicher, dass das Spektakel noch viele Besucherinnen und Besucher mehr anzieht: „Das Wetter stimmt über das Wochenende, die Abende werden laut Vorhersage nicht zu kalt.“

Auch Kulturdezernent Christoph Müllmann freut sich auf die ganz besonderen Abende im Rahmen des Jubiläums „900 Jahre Kloster Kamp“. Wenn die Veranstaltung erfolgreich sei, werde man sicherlich darüber nachdenken, sie so oder ähnlich auch künftig anzubieten, so der Dezernent.

INFO: Tickets für „Glanz und Gloria im Gartenreich“ kosten im Vorverkauf 12 Euro für Erwachsene, Kinder über sechs Jahre zahlen 5 Euro (zzgl. Gebühren). Sie sind erhältlich über Eventim, die Homepage der Stadt sowie im NRZ-Leserladen am Königlichen Hof in Moers. Wer es an der Abendkasse versuchen will, zahlt 15 Euro (nur Bargeld akzeptiert) Es gibt zwei Zugänge: Mittelstraße und von der Sportanlage Alemannia Kamp aus. Dort kann auch geparkt werden.

Täglich wissen, was in Moers und Umland passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Moers-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland