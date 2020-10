Gewerbegebiet Moers-Kohlenhuck: Der Druck steigt

Es kommt eher selten vor, dass die Niederrheinische Industrie- und Handelskammer sich öffentlich mit einem einzelnen Projekt befasst. Umso bemerkenswerter ist deshalb die Botschaft des IHK-Chefs Stefan Dietzfelbinger: Ein Gewerbegebiet im Moerser Stadtteil Kohlenhuck sei wichtig für die Stadt und die Region.

Natürlich merkt Dietzfelbinger, dass die sich verschärfende Corona-Krise der eigentlich starken Wirtschaft am Niederrhein schwer zu schaffen macht. Und er weiß auch, dass die Grünen der Gewinner der Kommunalwahl sind. Unabhängig davon, mit wem sie künftig die Politik in Moers gestalten: Sie müssen authentisch bleiben, dazu gehört auch, dass sie einem Gewerbegebiet in Kohlenhuck nicht unbedingt aufgeschlossen gegenüberstehen.

Dietzfelbingers Position überrascht kaum, ihm muss es qua Amt um Wirtschaft und Arbeitsplätze gehen. Seine Worte erhöhen aber den Druck, eine Lösung für Kohlenhuck zu finden, die allen Ansprüchen gerecht wird.