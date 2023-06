In Moers musste die Polizei zu einem Einsatz gegen Minderjährige ausrücken (Symbolbild).

Gewalt Gewalt in Moers: Jugendliche greifen Polizisten an

Moers. In der Moerser City brennt ein 15-Jähriger Pyrotechnik ab. Bei dem Polizeieinsatz fliegen die Fäuste – mit schlimmen Folgen für zwei Beamte.

In Moers ist es erneut zu Gewalt gegen Polizisten gekommen. Bei einem Einsatz am Donnerstagabend in der City verletzten sich zwei Polizisten, einer davon schwer.

Gegen 19.25 Uhr am Donnerstag hatten Zeugen die Polizei zur Homberger Straße / Augustastraße gerufen. Dort sollten Jugendliche Pyrotechnik abbrennen. Nach NRZ-Informationen soll dort eine Gruppe von Jugendlichen unterwegs gewesen sein. Nach einem weiteren Zeugenhinweis konnten die Beamten einen 15-Jährigen als Tatverdächtigen ausmachen.

Um seine Personalien festzustellen und ihn an seine Eltern zu übergeben, wollten sie ihn auf die Polizeiwache bringen. Doch damit war der ebenfalls anwesende 17-jährige Bruder nicht einverstanden. Er schlug einen Polizisten gegen den Arm, beim anschließenden Handgemenge gingen beide zu Boden. Dabei verletzte sich der 24-jährige Polizeibeamte schwer.

Anschließend wollte der 15-Jährige seinem Bruder zu Hilfe eilen und versuchte, sich an den Polizisten vorbei zu drängen. Diese brachten ihn dabei zu Boden und mussten ihn fesseln, wobei sich ebenfalls ein Polizist verletzte. Beide Jugendliche erwartet jetzt ein Strafverfahren.

