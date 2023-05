Gertrud Heintel aus Neukirchen-Vluyn: Konfirmation im Krieg

Neukirchen-Vluyn. Gertrud Heintel kann sich gut an ihre Konfirmation vor 80 Jahren erinnern. Später, bei der Heirat, hat sie ihrer Mutter einen Schock versetzt.

Die zierliche alte Dame sieht gar nicht aus wie eine Eiche. Doch über die Standhaftigkeit eines Baumes verfügt Gertrud Heintel durchaus. Mit 94 Jahren feierte sie jetzt ihr 80-jähriges Konfirmationsjubiläum, die Eichenkonfirmation, zusammen mit anderen Jubilaren in der Gemeinde Neukirchen. Die rührige Seniorin spricht über das Landleben vor 80 Jahren, über die Kirchengemeinden und ihre Zugehörigkeit zur christlichen Gemeinschaft.

Anfang April kamen viele Jubiläumskonfirmanden in der Gemeinde Neukirchen zusammen. Mit Pastor Frank Rusch und der Gemeinde feierten sie ihre verschiedenen Jubiläen. Auch Eleonore Koch, ebenfalls Gemeindemitglied und Ideengeberin für das Gespräch, war dabei: „Gertrud Heintel war die Älteste unter allen Jubilaren“, berichtet Koch. Und: „Ich dachte, wer macht sich mit 94 noch auf den Weg in eine volle Kirche für eine Konfirmation, die 80 Jahre zurückliegt?“

Gertrud Heintel machte sich auf den Weg. Und sie habe bisher kein Konfirmandenjubiläum ausgelassen, bekundet sie. Ihr ganzes Leben bedeutete ihr die Anbindung an die Kirchengemeinde viel. Bis heute geht sie zur Frauengruppe, sie sang früher mit im Chor, sie ging sonntags zum Gottesdienst. „Das geht heute nicht mehr“, berichtet Sohn Frank. Inzwischen schaue die Mutter sonntags den Gottesdienst im Fernsehen.

Die Jubilarin wuchs mit zehn Geschwistern im Ortsteil Hochkamer auf. „Mein Vater war Beamter bei der Post, das war damals schon etwas“, meint die Seniorin. Später baute sie mit dem Mann gleich neben dem Elternhaus ein eigenes Haus, in dem sie bis heute wohnt und sich weitgehend selbst versorgt. Hobby: Snooker gucken im TV. „Da kennt sie alle Regeln“, berichtet Frank Heintel.

In der Dorfkirche ist Gertrud Heintel konfirmiert worden. Foto: Hans Blossey / FUNKE Foto Services

An die Konfirmation 1943 erinnert sie sich gut: „Es war Krieg.“ Durch die Felder ging es mit der Familie zu Fuß in die Dorfkirche nach Neukirchen, was eine knappe Stunde dauerte. Ihre Schwester Else habe ihr das Kleid genäht. Im Elternhaus habe es dann Mittagessen für die ganze, große Familie gegeben. „Rinder- und Schweinebraten, und vorweg eine Suppe“, weiß Gertrud Heintel noch genau. Zur späteren Abendmahlfeier hätten sich dann alle noch einmal auf den Weg gemacht.

„Ich weiß sogar noch den Konfirmationsspruch auswendig“, meint die Seniorin stolz und beginnt mit dem Psalm: „Aber das ist meine Freude, dass ich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf den Herrn…“, und dabei kommen ihr vor Rührung noch die Tränen.

Zum Abendmahl sei man früher nur zu den großen Lebensfesten gegangen, erinnert sich die Seniorin. Streng waren die kirchlichen Sitten auch sonst: „Ich habe einen katholischen Mann geheiratet, ein Schock für die Mutter. Er wurde später evangelisch.“ Und weil sie mit ihrem ältesten Sohn Jörn schwanger gewesen sei, habe sie in Schwarz heiraten müssen. Ihrer guten Beziehung zur Kirche tat das keinen Abbruch. „Ich fühlte mich immer zur Kirche hingezogen“, berichte sie. Die Frauengruppe in Neukirchen, der Chor in Vluyn.

Früher sei die Grenze der Gemeinden mitten durch Hochkamer gegangen. Doch die beiden seien sich nicht immer grün gewesen. „In Neukirchen meinten sie, sie seien frommer“, erinnert sich die 94-Jährige und lächelt. „Damals hieß es hier, die in Neukirchen leben von Gott, die dazwischen von der Kohle und die in Vluyn sind Bauern.“

Warum sich Gertrud Heintel schon jetzt auf Heiligabend freut

Bis heute kocht Gertrud Heintel noch selbst, und sie geht gern mit dem Rollator spazieren. „Die Nachbarn haben immer ein Auge auf sie“, berichtet Sohn Ralf und ist dankbar für die Aufmerksamkeit. Und darauf freuen sich alle besonders: Unterstützt von ihren Kindern geht es Heiligabend nach Corona endlich wieder in die Kirche. Anschließend gibt’s in Hochkamer ein Abendessen für die ganze Familie. „Die Familie geht ihr über alles. Jeder bekommt von ihr bis heute einen kleinen, persönlichen Brief an Festtagen“, weiß Frank Heintel.

