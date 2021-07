Geldautomatensprengung in Moers - Bank-Fassade zerstört

Moers. Bisher Unbekannte haben am frühen Donnerstagmorgen in Moers einen Geldautomaten gesprengt. Der Sachschaden ist enorm. Fahndung noch ohne Erfolg.

Eine Explosion hat am frühen Donnerstagmorgen Anwohner in der Innenstadt von Moers aus dem Schlaf gerissen. Bisher unbekannte Täter haben einen Geldautomaten der Sparda-Bank in der Neustraße gesprengt. Ob sie Geld erbeuteten, war am Morgen laut Polizei noch unklar.

Gleich mehrere Notrufe erreichten die Polizei, als es um 2.30 Uhr an der Neustraße 18 plötzlich einen heftigen Knall gab. Die gesamte Glasfront der Bankfiliale zersplitterte durch die Geldautomatensprengung; Glassplitter flogen Meter weit in die Fußgängerzone vor dem Gebäude. Auch der Innenraum der Bank wurde erheblich beschädigt.

Geldautomatensprengung: Polizei hofft auf weitere Zeugen

Zur Zahl der Täter gab es am Donnerstagmorgen noch keine Angaben, teilte die Polizei mit. Zeugen berichteten von einem schwarzen PS-starken Kombi-Pkw, der sich nach der Explosion in hohem Tempo in Richtung Niederstraße vom Tatort entfernte, sagte ein Polizeisprecher. Weitere Hinweise gab es am Morgen laut dem Sprecher nicht.

Bei der Sprengung wurde laut Polizei niemand verletzt. Das Haus ist weiter bewohnbar, teilte die Polizei mit.

Es wurde sofort eine Fahndung nach den Tätern eingeleitet, dabei wurde auch die Polizei Duisburg einbezogen, berichtete der Sprecher. Der Geldautomat wurde mit Hilfe von Gasflaschen zur Explosion gebracht. Die Flaschen ließen die Täter am Tatort vor der Zugangstür zurück.

Die Polizei hofft auf weitere Zeugen. Insbesondere geht es um Hinweise zu dem Fluchtfahrzeug und dem möglichen Fluchtweg, der möglicherweise auf die A57 geführt haben könnte. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei in Moers erbeten unter der Telefonnummer 02841 / 171-0.

(dae)

