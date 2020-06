Am frühen Donnerstagmorgen wurde ein Geldautomat an der Bahnhofstraße in Moers-Kapellen gesprengt (Symbolbild).

Explosion in Kapellen Geldautomat in Moers gesprengt - Täter auf der Flucht

Moers. Explosion an der Bahnhofstraße in Moers-Kapellen: Dort wurde am Donnerstagmorgen ein Geldautomat gesprengt. Die Täter flüchteten in einem Audi.

Die „Audi-Bande“ hat wieder zugeschlagen, diesmal in Moers-Kapellen. Kurz vor 5 Uhr am Donnerstagmorgen wählten mehrere Zeugen den Notruf und meldeten der Polizei die Sprengung eines Geldautomaten an der Bahnhofstraße.

Sie beobachteten zwei vermummte Personen, die sich an dem Automaten zu schaffen machten. Die Täter stiegen daraufhin in eine dunkle Limousine, die sich mit hoher Geschwindigkeit in Richtung A57 entfernte. Laut Zeugenaussagen handelt es sich bei dem Fluchtfahrzeug vermutlich um einen Audi.

geldautomaten-sprenger- rasante flucht endet am gartenzaunOb die Täter Geld erbeuteten und wie hoch der Schaden ist, dazu kann die Polizei zurzeit noch nichts sagen. Menschen wurden durch die Explosion aber nicht verletzt. Hinweise nimmt die Polizei in Moers unter der Rufnummer 02841-1710 entgegen.

Im Kreis Wesel hatte es zuletzt Mitte Mai eine Automatensprengung gegeben, .