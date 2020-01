Kamp-Lintfort. In Kamp-Lintforter können Interessierte in einem Kurs lernen, wie sie gelassener mit Krisen umgehen: mit dem Baum, der Kobra oder dem Dreieck.

Wenn es still wird im Übungsraum und jeder liegt auf seiner Matte, geht es längst nicht nur um die Übungen des Hatha Yoga. „Es geht auch darum, bei sich selbst anzukommen; die Energie, die wir sonst nach außen geben, zu uns zu holen“, schildert Ira Raffel. Die Yoga-Lehrerin weiß, wovon sie spricht. Sie unterrichtet sechs Gruppen pro Woche als zertifizierte Kraft im Gesundheitszentrum St. Bernhard. Yoga, dabei geht es den meisten Teilnehmern in erster Linie um einen gesunden Körper. Aber Ira Raffel weiß: „Dies ist nur einer von vielen Wegen des Yogas. Hatha Yoga bedeutet Kraft, Stärke, Impuls. Wir tun dies aber nicht nur für den Körper. Gelassenheit und Gleichklang von Körper und Geist sind ebenfalls wichtig“, weiß die Fachfrau.

Zu viel Arbeit, zu viel Stress

Was beispielsweise Maria Keller bestätigen kann. Die 74-Jährige ist heute Teilnehmerin des Kurses. „Ich bin schon vor 40 Jahren damit angefangen“, schildert sie ihre Erfahrungen. Sie schwärmt: „Ich kann sagen, dass ich so manche Krise in meinem Leben ohne Yoga nicht so gut überstanden hätte.“

Oft habe sie an Magenproblemen gelitten, durch Arbeit und Stress. „Mit Yoga bin ich ruhiger und gelassener, was der Gesundheit zugute kommt.“ Und auch die praktischen Übungen beispielsweise gegen ihre Rückenschmerzen seien in manchen Phasen ihres Lebens stets hilfreich gewesen.

Ein wenig gewöhnungsbedürftig sind sie schon für den Westeuropäer, die Namen der verschiedenen Übungen. Da ist der Lotussitz, der herabschauende Hund, der Baum, die Kobra und das Dreieck, um nur einige zu nennen. „Das alles sind Übungen, die nicht nur die Kraft und Dehnung fördern, sondern immer auch die gute Atmung beachten“, erklärt die Kursleiterin. Und dies wiederum stärke, bei richtiger Anwendung, auch Geist und Seele. „Es ist ein Wechsel von Spannung und Entspannung mit vertiefter Atmung. Die Übung sollen ja gerade Verspannungen lösen“, erklärt Ira Raffel weiter.

Hatha Yoga, das bedeutet körperliches Yoga. Was nur ein Weg des Yoga sei, weiß Ira Raffel. „Es gibt viele verschiedene Wege, beispielsweise auch den geistigen, meditativen.“ Und der komme teilweise auch in ihren Kursen zum Einsatz. „Beispielsweise, wenn ich den Teilnehmern anfangs einen Sinnspruch vorlese und wir uns entspannen. Oder wenn wir am Schluss der Stunde in unser Innerstes einkehren, ganz still liegen, soll die Energie, die in uns zum Fließen gekommen ist, sich im Körper verteilen.“

Die Summe aller Komponenten, die Ira Raffel mit Geschick und Kenntnis zusammenstellt, macht den Erfolg einer Yoga-Stunde aus. Maria Keller drückt es so aus: „Für mich war es ein Glücksfall, dass ich zum Yoga gekommen bin.“

