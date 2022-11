Gekündigte Stromverträge in Moers: Enni prüft Widersprüche

Moers. Bei den gekündigten Stromverträgen kritisieren viele die späte Zustellung der Schreiben. Darauf reagiert der Moerser Dienstleister Enni jetzt.

Im Fall der Kündigungen von Stromverträgen reagiert die Enni Energie & Umwelt in Moers jetzt auf zahlreiche Beschwerden. Viele hatten sich beklagt, dass sie die Schreiben mit Verspätung erhalten hätten und somit die Kündigungsfrist unwirksam sei. Hierzu teilte der Dienstleister am Dienstag mit: „Sollte ein Widerspruch berechtigt sein, kommen wir unseren vertraglichen Pflichten nach.“

Zahlreiche Stromverträge waren von Enni Energie & Umwelt zum 31. Dezember gekündigt worden. Möglich ist laut dem Schreiben ein Wechsel in einen neuen, teureren Tarif oder in die ebenfalls teurere Grundversorgung. Die Schreiben waren am 14. November in die Post gegangen, wie die Enni vergangene Woche bestätigt hatte.

Vertriebsleiterin Susanne Pfeufer: „Obwohl wir unsere Schreiben noch früher als in Vorjahren eingeliefert haben, ist es in einigen Zustellbezirken wohl nicht rund gelaufen. Sie wisse von Kunden, bei denen Unterlagen verspätet angekommen sind. Wie viele es tatsächlich seien, könne sie derzeit aber noch nicht sagen.

Offenbar sind Schreiben auch umgehend bei den Empfängern eingetroffen. In der Mitteilung vom Dienstag wird der Geschäftsführer von Haus & Grund Grafschaft Moers, Michael Buser, so zitiert: „Viele Mitglieder und unser Verein selbst haben das Schreiben kurzfristig erhalten.“ Von anderen Mitgliedern habe er aber auch anderes gehört.

Kunden sollen sich bei später Zustellung melden

Buser begrüßt laut Mitteilung daher die Zusage der Enni, Widersprüche zu prüfen und berechtigte Ansprüche zu berücksichtigen. Vertriebschefin Susanne Pfeufer bittet Kunden um eine schriftliche Mitteilung, falls Schreiben erst in der Woche ab dem 21. November eingegangen sind.

Pfeufer: „Wir müssen jeden Sachverhalt aufgrund der je nach Vertragsart unterschiedlichen Fristen prüfen und den möglichen verspäteten Zugang der Angebote mit der Post klären.“ Hierzu führe Enni laut Pfeufer derzeit intensive Gespräche. alf

