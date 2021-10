Gefährliche Verfolgungsjagd über A40 quer durchs Ruhrgebiet

Der SUV und der Streifenwagen stehen schwer beschädigt auf der A40 in Höhe der Anschlussstelle Neukirchen-Vluyn. Die Verfolgung begann in Gelsenkirchen.

Neukirchen-Vluyn. Ein 42-jähriger Bochumer lieferte sich mit der Polizei eine Verfolgungsjagd bis nach Neukirchen-Vluyn. Der Fahrer war möglicherweise betrunken.

Eine gefährliche Verfolgungsjagd, die in Gelsenkirchen begann und über die A40 quer durchs Ruhrgebiet führte, endete am Dienstagnachmittag mit zwei zerstörten Fahrzeugen und einem Verletzten in Neukirchen-Vluyn. Gegen 14.30 Uhr war eine Polizeistreife in Gelsenkirchen auf einen möglicherweise betrunkenen Autofahrer gemacht worden.

Als sie ihn kontrollieren wollten, gab der 42-jährige Bochumer in seinem schwarzen SUV plötzlich Gas und fuhr auf die A40 Richtung Essen. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und wurden dabei von Essener Kolleginnen und Kollegen unterstützt, die den SUV-Fahrer aber ebenfalls nicht stoppen konnten, der auf der A40 immer weiter raste und auch in einer Baustelle auf Mülheimer Gebiet nicht langsamer wurde. „Mindestens ein Verkehrshindernis“, heißt es im Polizeibericht, habe der Fahrer mit seinem Wagen beschädigt.

Verfolgungsjagd über die A40: Fahrt endet an einer Leitplanke

Die Verfolgungsjagd führte über Duisburg und Moers immer weiter, bis der Fluchtfahrer laut Polizei vermutlich aufgrund eines Achsschadens wenige Meter hinter der Anschlussstelle Neukirchen-Vluyn die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und mit einer Leitplanke kollidierte. Ein verfolgender Streifenwagen konnte nicht mehr bremsen und krachte gegen das Fahrzeug. Der Streifenwagen ist laut Polizei nicht mehr fahrbereit. Zuvor hatte der SUV-Fahrer bei einem Manöver auf der A40 einen weiteren Polizeiwagen touchiert und beschädigt.

Der 42-jährige Bochumer wurde mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Dort wurde ihm auch zur Überprüfung seiner Fahrtauglichkeit eine Blutprobe entnommen. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Flucht dauern an. Wie viele Polizeifahrzeuge bei der Verfolgungsjagd im Einsatz waren, wollte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nicht sagen.

