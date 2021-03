Gedichte zum Pflücken gibt’s in der Mediathek Kamp-Lintfort

Kamp-Lintfort. Aktion zum Welttag der Poesie in der Mediathek. Reim-Ernte ist möglich am Samstag. Eine mitwirkende Kamp-Lintforter Autorin ist schon bekannt.

Der Lyrikerkreis Kamp-Lintfort veranstaltet gemeinsam mit der Mediathek zum Welttag der Poesie eine kontaktlose Lyrik-„Pflückaktion“. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Schon auf der Landesgartenschau hatte der Lyrikerkreis mit „Pflück‘ dir ein Gedicht“ viele Besucher mit Reimen und Poesie in Verbindung gebracht.

Die Mediathek feiert den Welttag der Poesie seit dem Jahr 2000 jährlich, um an den Stellenwert der Poesie, an die Vielfalt des Kulturguts Sprache und an die Bedeutung mündlicher Traditionen mit der Vorstellung besonderer Gedichte zu erinnern. Gedichte sollen den Leserinnen und Lesern gute Laune bieten und zum Nachdenken anregen.

Am Samstag, 20. März, können ab 10 Uhr im Foyer der Mediathek Gedichte des Lyrikerkreises gepflückt werden. Christine Utermöhlen, Vorsitzende des Lyrikerkreises, hat über ihre Begeisterung für das Reimen gedichtet: „Schreiben bedeutet...die Seele baumeln lassen...Gefühle in Worte zu fassen...mit Gedanken zu jonglieren...die eigene Seele massieren.“ (aus C. Utermöhlen: Verleih‘ deiner Seele Flügel…, 2019). Dieses und viele weitere Gedichte gibt es zu entdecken. Mit der Aktion soll auch die eigene literarische Kreativität der Leserinnen und Leser angeregt werden. Die Mediathek ist am Samstag von 10 – 13 Uhr geöffnet. Besucherinnen und Besucher müssen sich an die Regeln des Hygienekonzeptes halten.