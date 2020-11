Gedenkfeier für in Dresden ermordeten Moerser Geschäftsmann

Moers/Krefeld. Eine Woche nach der Beerdigung gibt es eine Gedenkfeier für den in Dresden ermordeten Moerser Geschäftsmann. Gedenken findet in Krefeld statt.

Eine Woche nach der Beisetzung auf dem Moerser Zentralfriedhof in Hülsdonk wird am Freitagabend für das Mordopfer des Terrorangriffs von Dresden eine Gedenkfeier in Krefeld stattfinden.

Der 55-Jährige lebte in der Nachbarstadt, betrieb aber über viele Jahre eine bekannte Firma in Hülsdonk, die er erst vor kurzem aufgegeben hatte. Am 4. Oktober erlitt er tödliche Verletzungen bei einem Messerangriff, als er sich mit einem Bekannten aus Köln in Dresden aufhielt.

Zu der Gedenkfeier am Freitag hat der Verein „Chrefelder Christopher Streetday“ für 18 Uhr auf dem Platz vor der Alten Kirche eingeladen. Man habe den Termin so gewählt, um der Familie und den Freunden den gebotenen Abstand zur Beisetzung zu geben, heißt es in der Einladung des CSD.

Gedenkfeier in Krefeld: Teilnehmerzahl auf 100 begrenzt

Sprechen werden unter anderem Krefelds Oberbürgermeister Frank Meyer, die Bundestagsabgeordnete Ulle Schauws und eine Vertreterin des CSD. Zudem werde man mit Kerzen, die am Portal der Kirche nach der Feier aufgestellt werden, und einer Schweigeminute „an den sinnlosen Tod unseres Krefelder Bürgers“ gedenken, so der Verein.

Die Gedenkfeier findet unter Corona-Regeln statt, Fahnen und Banner politischer Organisationen lassen die Veranstalter nicht zu. Die Teilnehmerzahl ist auf 100 begrenzt.

Ende Oktober nahm die Polizei als Tatverdächtigen einen 20-jährigen Syrer fest. Die Bundesanwaltschaft geht von einem radikal-islamistischen Hintergrund aus und hat inzwischen Haftbefehl wegen Mordes, versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung erwirkt. (wit)