Gastbeitrag: Fridays for Future Neukirchen-Vluyn zum Klima

Neukirchen-Vluyn. Das Organisationsteam von Fridays for Future in Neukirchen-Vluyn wünscht sich mehr Motivation zur Umsetzung der Klimaziele von Paris.

Vor fünf Jahren, am 12.12.2015, wurde das Pariser Klimaabkommen von 196 Mitgliedsstaaten verabschiedet. Das Ziel dieses gemeinsamen Abkommens: Die Erderwärmung so zu regulieren, dass die 1,5°C Grenze nicht überschritten wird. Doch bereits 2018 befürchteten Forscher*innen, dass der momentane Kurs nicht einmal reiche, um die globale Durchschnittstemperatur auf unter zwei Grad Celsius zu halten. Die 1,5°C Grenze ist deshalb so wichtig, weil wir schon jetzt deutliche Auswirkungen des Klimawandels bemerken.

Lange Dürreperioden im Sommer sind schon fast Normalität. Unwetter fallen immer heftiger aus, der Amazonas schrumpft aufgrund von Rodungen und riesigen Bränden. 2016 gab es rund 24 Millionen Klimaflüchtlinge, Greenpeace rechnet mit 200 Millionen Flüchtenden bis 2040.

Wir von Fridays For Future finden also, dass seit der Verabschiedung des Klimaabkommens zu wenig passiert ist. Noch bevor das Abkommen in Kraft trat, reichten 187 Staaten nationale Pläne ein, die zur Einhaltung der 1,5 Grad-Grenze beitragen sollten. Die Vorschläge erwiesen sich allerdings als nicht ausreichend, die Durchschnittstemperatur würde mit diesen Konzepten auf einem Höchstwert von 2,7°C enden, also deutlich zu hoch.

Die Intention des Pariser Abkommens mag gut sein – die Politik wendet sich immer mehr dem Klimaschutz zu, wir bewegen uns also in die richtige Richtung. Es ist toll zu sehen, wie sich langsam ein globales Bewusstsein für den Ernst der Lage einstellt, doch das Wissen ist nur das Fundament. Wir besitzen alle Rohstoffe, die benötigt werden, um etwas Großes zu bewirken.

Das was fehlt, ist die Motivation für die Umsetzung. Es ist an der Zeit, dass wir alle gemeinsam anpacken, allen voran die Politik, die in der Lage wäre, einen Umschwung in die Wege zu leiten, um die 1,5°C Grenze wie versprochen nicht zu überschreiten. Das Pariser Klimaabkommen ist eine perfekte Grundlage. Ein Zusammenschluss zahlreicher Nationen, basierend auf der Idee, zukunftsorientiertere Entscheidungen zu treffen.

Doch die versprochene Umsetzung dieser Idee gestaltet sich anscheinend als schwieriger als erwartet, denn anders lässt es sich wohl kaum erklären, warum wir uns noch immer mit derart kleinen Schritten voran bewegen.

>> Zur Autorin <<

Antonia Bernitt ist Teil des Teams von Fridays for Future in Neukirchen-Vluyn und hat den Gastbeitrag im Namen des Organisationsteams verfasst.