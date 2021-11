Fußgängerin rettete sich mit einem Sprung auf den Gehweg

Kamp-Lintfort. Polizei sucht den Autofahrer, der die Frau am Donnerstagabend beim Abbiegen in Kamp-Lintfort übersehen hatte. Auch nach Zeugen wird gefragt.

Wie der Polizei erst im Laufe des Wochenendes bekannt wurde und am Montag mitteilte, befuhr ein unbekannter Autofahrer am Donnerstag zwischen 22.00 Uhr und 22.30 Uhr die Prinzenstraße in Richtung Saalhoffer Straße.

An der Kreuzung Rheinberger Straße (B 510) bog er nach links auf die B 510 in Richtung Kerken ab. Hierbei übersah er eine 23-jährige Fußgängerin aus Kamp-Lintfort, die die Rheinberger Straße überquerte. Durch einen Sprung auf den Gehweg konnte die Kamp-Lintforterin einen Zusammenstoß mit dem Auto vermeiden, stürzte jedoch und erlitt leichte Verletzungen.

Die Polizei bittet jetzt den Autofahrer sowie weitere Zeugen, sich bei der Polizei in Kamp-Lintfort, 02842/9340, zu melden.

