Unfall in Moers Fußgänger (76) wird bei Unfall in Moers schwer verletzt

Moers. Auf einem Radweg in Moers kommt es am Donnerstagabend zu einem Unfall. Ein 52-jähriger Radfahrer trägt ebenfalls Verletzungen davon.

Bei einem Unfall in Moers ist am Donnerstagabend ein 76-Jähriger Fußgänger schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, kam es gegen 20.10 Uhr zu einer Kollision mit einem Radfahrer (52). Der Radfahrer war auf der Rheinberger Straße in Richtung Rathausallee unterwegs.

In Höhe der Einmündung Rheinberger Straße/Jockenstraße kam es im Verlauf des Radweges zu der Kollision, bei der der Radfahrer leicht verletzt wurde. Für den 76-Jährigen besteht laut Polizei keine Lebensgefahr. An dem Fahrrad entstand geringer Sachschaden.