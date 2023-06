Für engagiertes Handeln: Neukirchen-Vluyn ehrt diese Bürger

Neukirchen-Vluyn. Diese Neukirchen-Vluyner erhielten von der Stadt im Rathaus die Ehrennadel. Wodurch sie sich die Auszeichnung verdient haben.

Gleich elf Bürgerinnen und Bürger wurden in diesem Jahr im Rathaus mit der Ehrennadel ausgezeichnet: Klaus Bittmann, Peter Borinski, Monique Jaegers, Timo Jogsch, Udo Laakmann, Manuela Lenz, Gül Molz, Angelika Siegel und Heinz Tönnissen. Nicht anwesend sein konnten Walter Spiegelhoff und Bernd Stoffel.

Klaus Bittmann ist in Neukirchen-Vluyn ehrenamtlicher Flüchtlingshelfer der ersten Stunde. Er ist Mitbegründer der „Direkten Flüchtlingshilfe Neukirchen-Vluyn e.V.“. Peter Borinski kümmert sich seit über 20 Jahren um die Fußball-Jugend – zunächst beim TUS Preußen Vluyn, nun beim FC Neukirchen-Vluyn 09/21 e.V. Aktuell trainiert er die C1-Jugend und organisiert Freizeitfahrten. Monique Jaegers erhält die Ehrennadel für ihr langjähriges Engagement im Martinskomitee Neukirchen. Bereits im Alter von 14 Jahren war sie dort ehrenamtlich aktiv und ist seit 2012 1. Vorsitzende. Außerdem ist Jaegers als Schiedsfrau für den Bezirk Neukirchen tätig. Timo Jogsch war ehrenamtlicher Abteilungsleiter Fußball beim SV Neukirchen. Er hat sich für die Jugendarbeit stark gemacht und gilt als einer der Gründer des FC Neukirchen-Vluyn 09/21 e.V. Inzwischen ist Jogsch ehrenamtlich bei der Bürgerstiftung aktiv.

Udo Laakmann gründete als junger Mann die „Landjugend Moers und Umgebung“ mit. Als Leiter der Haarbeckschule gründete er den Förderverein der Schule und startete Kooperationen mit Jugendhilfeträgern und sozialen Einrichtungen. Aktuell ist Laakmann Mitglied des Fördervereins der Stadtbücherei, im Museumsverein und im „Lionsclub Fliunnia Neukirchen-Vluyn“. Er mehrere Jahre im Rat tätig, engagiert sich in der Flüchtlingshilfe und ist Trainer im Handballverein. Manuela Lenz ist seit fast 20 Jahren bei der Neukirchen-Vluyner Tafel. Begonnen hat sie in der Ausgabe, wurde 2019 Teil des Vorstandes und ist inzwischen Vorsitzende.

Gül Molz hat in Krisenzeiten Hilfe in Regionen geschickt, die von Flut oder Erdbeben betroffen waren. Mit privaten Spendensammlungen und praktischen Hilfsleistungen hat sie im Ahrtal zwei Monate lang jedes Wochenende geholfen. Den gleichen Einsatz zeigte Molz, bei der Versorgung von Opfern des Ukrainekriegs und des Erdbebens in der Türkei und Syrien. Angelika Siegel ist seit über 50 Jahren Mitglied der Neukirchen-VLÜ-KA-GE Rot-Weis 1952 e.V. Musikalisch begleitet sie den Karneval seit ihrem 16. Lebensjahr. Walter Spiegelhoff ist beim Lions Club aktiv und hat dort viele Programme zur Unterstützung von Projekten im sozialen Bereich mitgestaltet und unterstützt. Er war Präsident, Schatzmeister und von Vorsitzender des Hilfswerks. Im Heimat- und Verkehrsverein Neukirchen war Spiegelhoff auch Schriftführer und 1. stellvertretender Vorsitzender. Von 1999 bis 2012 war er als Ratsmitglied engagiert.

Bernd Stoffel ist Karnevalist. Zuerst aktiv in der Neukirchen Vlü-Ka-Ge, hat den Elferrat, die Stadtwache gegründet, die Herrensitzung ins Leben gerufen und war acht Jahre Präsident. 2005 war Stoffel Gründungsmitglied der KG Blau-Weisse Funken Neukirchen-Vluyn und als Präsident bis 2015 an der Vereinsspitze. Seitdem ist er Ehrenpräsident. Heinz Tönnissen hat sich 1957 der Feuerwehr verschrieben. Er war 1981 maßgeblich bei der Gründung der Jugendfeuerwehr beteiligt. Als aktiver Feuerwehrmann war Tönnissen zwölf Jahre stellvertretender Löschzugführer des Löschzuges Neukirchen und zusätzlich neun Jahre stellvertretender Leiter der Feuerwehr. Nun gehört er der Ehrenabteilung an.

