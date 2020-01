Für ein Paar aus Moers ist das Segelboot ein zweites Zuhause

„Segeln ist ein toller Sport. Segeln kann man bis ins hohe Alter“, hat Felicitas Vollstädt festgestellt. Die 68-Jährige Moerserin und ihr Mann Walter haben ihr zwölf Meter langes Segelboot seit zehn Jahren zu ihrem zweiten Zuhause erkoren. Mehrmals im Jahr geht es auf große Fahrt. Dann cruisen die rührigen Senioren vom Heimathafen auf Mallorca aus durchs westliche Mittelmeer, denn die Balearen erkunden die beiden Niederrheiner für ihr Leben gern.

„Viele Segler wollen Strecke machen, bis in die Karibik“, berichtet Walter Vollstädt von der Segler-Szene. „Die fahren 25 Tage lang, trinken dort Kaffee und kommen wieder zurück“, sagt er und lächelt. Nicht so er und seine Frau: „Wir bleiben gern mal an einem Ort und schauen uns schöne Dinge an.“ Wie unlängst wieder in Barcelona. „Da liegt man mit dem Boot mitten in der Stadt – einfach wunderschön!“

Alltag an Bord: Eigentlich wie in Moers

Morgens im Hafen wach zu werden, sei immer wieder aufregend, weiß Walter Vollstädt. Wenn das Leben und Treiben wieder losgehe. Ansonsten sei der Alltag an Bord ganz ähnlich wie zuhause in Moers, nur dass man vor der Abfahrt alles wegräumen oder festmachen müsse, sagt die Bootsfrau. Ihr Mann dagegen: „Ich brauche morgens meinen Kaffee und die NRZ auf dem i-Pad.“ Seine Frau: „Ich lasse ihn dann ganz in Ruhe.“ Und so schön es auch sei, auswärts essen zu gehen, so genieße man doch gern ein leckeres, selbst gekochtes Mittagessen auf dem Schiff. „Den Fisch bekommt man überall köstlich frisch.“ Man habe zwar auch eine Angelausrüstung an Bord: „Aber die Versorgung mit der Angel ist eher ein Verlustgeschäft“, beschreibt Walter Vollstädt die Ausbeute seiner Selbstversuche als Fischer.

Das spanischen Archipel Columbretes haben Felicitas und Walter Vollstädt aus Moers in diesem Jahr zum ersten Mal besucht. Foto: Archiv Vollstädt

Wegen der Hitze im sommerlichen Mittelmeer fahre man erst nach der Moerser Kirmes wieder von Mallorca aus los. „Moers ist ja nach wie vor unsere Heimat, wir sind sehr gerne hier“, meint Walter Vollstädt. „Sommertags sind wir Stammgäste im Bettenkamp.“ Auch die Radtouren über den schönen Niederrhein lieben die beiden sehr.

In den Häfen der Balearen kennt sich das Paar inzwischen gut aus. Und auch zu Wasser ist die Welt klein: „Wenn Fremde die Aufschrift Moers auf unserem Boot lesen, dann heißt es oft, ach, da sind wir ja Nachbarn...“

Die „Thalatta“ – so der Name des Segelbootes der Vollstädts – ist ab und an auch auf hoher See unterwegs. Das sei ganz und gar nicht langweilig. „Beispielsweise kürzlich hat uns die ganze Nacht eine Gruppe von Delfinen begleitet. Sie turnten immer vor unserem Boot in den Positionslichtern umher, das war ein wunderschönes Naturerlebnis“, berichtet Felicitas Vollstädt. Und tatsächlich sei der Blick auf die plätschernden Wellen sehr beruhigend und friedlich, die perfekte Entschleunigung.

In der Dunkelheit kann es knifflig werden

Und wenn es nicht die Tiere sind, so halten die Segler unter Umständen andere Schiffe auf Trab. „Da kam letztens mitten in der Nacht ein großer Tanker auf uns zu. Der war schneller als gedacht, und wir als Segler mussten laut Regelwerk ausweichen. Aber wir konnten lange Zeit nicht sehen, wohin wir ausweichen mussten. Fast im letzten Moment sahen wir endlich grüne Positionslichter und konnten uns orientieren“, sagt der Segler. In solchen kniffligen Fällen wecke derjenige am Ruder immer den anderen.

Der jüngste Törn führte die Vollstädts übrigens zu dem fast unbekannten spanischen Archipel Columbretes, einer vulkanischen Insel- und Klippengruppe, die nur wenige Menschen und dies auch nur mit Rangern betreten dürfen. „Das war ein wundervolles Ereignis, die Ranger haben uns dort die Natur gezeigt“, schwärmt Walter Vollstädt.

Jetzt sind die Vollstädts erst mal wieder zuhause und verbringen den Winter am Niederrhein. Wobei… Im Winter gehe es gern auch mal in den Schnee, sagt Felicitas Vollstädt.

Wer mehr über die Balearen und das Segeln wissen will, kann sich dazu in Walter Vollstädts Buch „1000 Meilen Segeln in den Balearen“ darüber informieren.