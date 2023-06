Für die Ferien: Kinoabende im lauschigen Moerser Schlosshof

Moers. Das Grafschafter Museum lädt mit mehreren Kooperationspartnern zu den „Lichtspielen Schlosshof Open Air“. Was es zu sehen gibt und was es kostet.

Zu den „Lichtspielen Schlosshof Open Air“ lädt das Grafschafter Museum in Moers (Kastell 9) mit mehreren Kooperationspartnern ein: In zwei Veranstaltungsblöcken mit unterschiedlichen Themenschwerpunkten und je vier Filmen erwartet die Gäste ein besonderes Kino- und Kulturprogramm inmitten der historischen Kulisse des Moerser Schlosses.

Der erste Block „Mut und Feingefühl“ läuft von Donnerstag, 29. Juni, bis Sonntag, 2. Juli, jeweils ab 21 Uhr (Film ab 22 Uhr). „Aus lizenzrechtlichen Gründen dürfen manche Filmtitel nicht genannt werden“, erläutert Fania Burger vom Grafschafter Museum, die das Programm zusammengestellt hat. Auftakt macht eine französische Komödie über einen ehemaligen Dirigenten des berühmten Bolschoi-Theaters in Russland. Im Vorprogramm ist Bongju Lee, Dozentin der Musikschule mit klassischer Piano-Musik zu hören. Um die sogenannten Montgomery-Märsche und die US-amerikanische Bürgerrechtsbewegung geht es am Freitag, 30. Juni. Im Vorprogramm findet ein Workshop mit Demokrat Ramadani, Leiter Fachstelle Demokratie, statt.

In Kooperation mit SLaM – Schwule und Lesben aus Moers und der Bibliothek Moers ist am Samstag, 1. Juli, „Eine total normale Familie“ zu sehen. Darin outet sich ein Familienvater als Transperson.

Den Abschluss des ersten Blocks bildet das indische Drama „Die Zeit der Frauen“ am Sonntag, 2. Juli, in Kooperation mit der Bibliothek Moers. Auch dieser Film wird über das Portal filmfriend gestreamt. Vor dem Film gibt es ein Konzert mit Marissa Möller und Jan Lammert (Schlosstheater Moers und Jazz-Soul-Band Molass).

Der zweite Block findet in Kooperation mit der Gleichstellungsstelle der Stadt von Donnerstag, 3., bis Sonntag, 6. August, unter dem Titel ‚Starke Frauen‘ statt. Der Beginn des Vorprogramms ist jeweils um 20.30 Uhr, die Filme starten jeweils um 21.30 Uhr.

Ein autobiografisches Drama über das Model Waris Dirie zeigen die Lichtspiele zum Beispiel am Samstag, 5. August. Sie ist mit 13 Jahren vor Zwangsheirat und Genitalverstümmelung geflohen. Im Vorprogramm findet eine Modenschau des Awo-Projekts Recolour your life und die Übergabe eines Kleides statt, das geflüchtete Frauen in Moers designt und genäht haben.

Speisen für den eigenen Verzehr dürfen zu den Vorstellungen mitgebracht werden. Getränke können vor Ort erworben werden. Der Eintritt ist zu allen Veranstaltungen kostenlos, das Museum bittet aber um telefonische Anmeldung: 02841 / 20168200.

