Für die Berufswahl: SCI:Moers bietet Video auf Arabisch an

Moers. Im YouTube-Kanal des Moerser Sozialdienstleisters gibt es bald ein Aufklärungsvideo zu Berufsbildern. Hintergrund ist ein Integrationsprojekt.

Integration durch Ausbildung, Arbeit und Sprache (IdAAS) ist ein Angebot des Sozialdienstleisters SCI:Moers für junge Menschen zwischen 14 und 27 Jahren, die nach Deutschland emigriert oder geflüchtet sind.

Das Projekt ging 2015 aus einer zivilgesellschaftlichen Initiative in Moers hervor, als Reaktion auf die vielen nach Deutschland flüchtenden, nach Hoffnung und einer Zukunftsperspektivesuchenden Menschen aus Syrien und wird seit 2017 im Auftrag des Ministeriums für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport des Landes Nordrhein-Westfalen und der Stadt Moers vom SCI:Moers durchgeführt.

Jetzt gibt es ein neues Projekt, das mit Sprache zu tun hat. Das geht aus einer Mitteilung vom Montag hervor. Bei der Erarbeitung einer zufriedenstellendenberuflichen Perspektive kommt demnach der Sprachkompetenz, insbesondere der Fachsprache einzelner Berufsfelder, besondere Bedeutung zu.

Deshalb hat sich das Team IdAAS entschlossen, in einem ersten Pilotversuch ein Aufklärungsvideo zu verschiedenen Berufsbildern auf Arabisch zu produzieren, um den vielen jungen arabischsprachigen Zugewanderten ein besseres und nachhaltigeres Verständnis und letztlich Bewusstsein für die vielen beruflichen Möglichkeiten und Gestaltungswege in Deutschland zu vermitteln.

Der Moerser Sozialdienstleister SCI:Moers mischt sich ein in zentrale gesellschaftliche Fragen. Hier leitet die stellvertretenden NRZ-Redaktionsleiterin in Moers, Sonja Volkmann, im Herbst 2022 eine Podiumsdiskussion zur Situation der Senioren; rechts Frank Laubenburg. Foto: Karl Banski / FUNKE Foto Services

Das Video wird ab dem 8. März auf dem YouTube-Kanal des SCI:Moers zur Verfügung stehen und bietet auch deutsche Untertitel. Sollte es sich positiv auf die Beratung zur beruflichen Orientierung auswirken, werden laut Mitteilung weitere Videos auch in anderen Sprachen und Berufsbildern folgen.

Zum Hintergrund des Angebotes: Mit der Maßnahme IdAAS unterstützt der SCI:Moers junge, geflüchtete und zugewanderte Menschen in Moers und am Niederrhein dabei, sich in Deutschland ein neues Leben aufzubauen. Über individuelle Gespräche setzen sich die Mitarbeiter von IdAAS intensiv mit den Situationen der jungen Menschen auseinander und bieten den jungen Menschen ein breites Spektrum an Orientierungs- und Hilfeleistungen für ihr Leben in einer neuen Heimat.

Ein besonderer Schwerpunkt sind dabei soziale und kulturelle Projektangebote. In Kooperation mit schulischen Bildungseinrichtungen entwickelt das Team von IdAAS Projekte, die junge Menschen mit und ohne Migrationserfahrung zusammenbringen. Dabei werden auch Verständnis und Toleranz für ganz andere Lebensläufe und Lebensentwürfe im Miteinander trainiert und zur Selbstverständlichkeit.

Ein Beispiel dieser Projektangebote sind die Mitmach-Geschichten, ein großes Radioprojekt, das von 2021 bis 2022 in Kooperation mit der VHS-Radiowerkstatt, dem Hermann-Gmeiner-Berufskolleg und der Geschwister-Scholl-Gesamtschule durchgeführt wurde. In zahlreichen Workshops haben Medienfachkräfte mit den Teilnehmenden zusammen Radiosendungen entwickelt, in denen sich die jungen Menschen zu unterschiedlichsten Bedürfnissen und gesellschaftskritischen Themen Gedanken gemacht und diese in ihren Radiosendungen kreativ bearbeitet haben.

