Für das Rikscha-Projekt in Moers werden Fahrer gesucht

Moers. Es geht es wieder los mit den Rikscha-Touren durch Moers. Ein schönes Projekt für Menschen, die nicht mobil sind. Zuweilen fährt die Queen mit.

Lange gehörten sie zum Stadtbild, doch dann kam Corona und mit der Pandemie die Zwangspause. Nun fahren sie endlich wieder. Unter dem Motto „Radeln ohne Alter“ kutschieren Rentnerinnen und Rentner in einer motorisierten Fahrrad-Rikscha Bewohner von Seniorenzentren, die selbst nicht mehr in die Pedale treten können, durch Moers. Ehrenamtlich, unterstreicht der SCI Moers.

„Wir bringen damit ein Stück Normalität ins Leben der Heimbewohner“, sagt der ehemalige ADFC-Vorsitzende Volker Vorländer, der das Projekt des SCI Moers betreut. Die Pilotinnen und Piloten - so nennen sich die Fahrer - holen die Seniorinnen und Senioren an einem festen Tag in der Woche in ihren Wohnheimen ab. Dann wird die Tour besprochen - und ab geht’s. Durch den Stadtteil, die Innenstadt, den Park oder auch mal zum Markt.

Den Aufruf hatte die Pilotin in der Zeitung gelesen

Unterwegs werden Erinnerungen wach, wie es weiter in der Mitteilung heißt. Ab und zu treffen sie auch mal Bekannte, dann wird ein kurzes Pläuschchen gehalten.„Die Senioren sind so dankbar und freuen sich immer, wenn ich komme“, berichtet Pilot Peter Albaum, der seit Projektbeginn im Jahr 2018 in Meerbeck das „Haus für Jung und Alt“ betreut. „Als ich davon hörte, habe ich sofort zugesagt. Ich habe früher viel Radsport betrieben und bin sozial eingestellt“, sagt der rüstige Rentner, der auch schon mal mit seinem Fahrgast hoch aufs Geleucht fährt.

Oder er kurvt, natürlich immer ganz vorsichtig, durch die Meerbecker Bergbausiedlung. „Für die Seniorinnen und Senioren sind die Touren eine Reise in die Vergangenheit. Sie erzählen mir dann mit Begeisterung von früher.“ Manchmal winken die Damen aus dem auffälligen Gefährt mit knallrotem Faltdach den Passanten zu wie die Queen. „Wir haben dann immer großen Spaß“, erzählt Albaum lachend. Unterwegs erhalte er viel Zuspruch: Mal ist es ein erhobener Daumen, mal die scherzhafte Frage, ob man eine Runde mitfahren dürfe.

„Pilotin“ Gerda Theisen hatte vor zwei Jahren in der Tageszeitung gelesen, dass der SCI Rikscha-Fahrer und -Fahrerinnen sucht. Da sie selbst gerne Rad fährt, musste sie nicht lange überlegen und meldete sich. Das hat sie noch keine Sekunde bereut. „Es tut richtig gut, wenn ich sehe, welche Freude ich den Senioren bereite“, sagt Gerda Theisen und ergänzt: „Letztlich profitiere auch ich davon, denn ich bleibe durch das Radeln fit.“

>> Für das Projekt werden noch Fahrer gesucht <<

Das Projekt „Radeln ohne Alter“ sucht noch ehrenamtliche Pilotinnen und Piloten, um das Angebot erweitern zu können. Derzeit sind vier Senioreneinrichtungen dabei: Rudolf-Schloer-Stift, Johannes-Rau-Haus, Willy-Brandt-Haus sowie das Haus für Jung und Alt. Eine Einweisung, wie die Elektro-Rikscha funktioniert, erfolgt durch den Chef-Piloten Volker Vorländer. Interessierte können sich telefonisch unter 0176/99997711 oder per Email an info@sci-moers.de melden.

