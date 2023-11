Symbolbild. Bei einem Verkehrsunfall gab es am Freitagabend in Kamp-Lintfort fünf Verletzte.

Blaulicht Fünf Verletzte bei Auto-Unfall in Kamp-Lintfort

Kamp-Lintfort. Ein Autofahrer hatte eine rote Ampel übersehen und prallte dann mit insgesamt vier Fahrzeugen zusammen. Ein Schwer-, mehrere Leichtverletzte.

Bei einem Unfall in Kamp-Lintfort sind am Freitagabend fünf Menschen verletzten worden, einer davon schwer. Ein Autofahrer hatte auf der Nordtangente eine Ampel übersehen, die rot zeigte. Er prallte mit seinem Wagen mit vier wartenden Autos zusammen.

Der 27-jährige Autofahrer war gegen 18.10 Uhr auf der Nordtangente in Richtung Prinzenstraße unterwegs. In Höhe der Straße Querstraße kam es dann zu dem Unfall, teilte die Polizei in der Nacht zu Samstag mit.

Schwer Unfall auf Kreuzung in Kamp-Lintfort: Alle Autos mussten an den Abschlepphaken

Der Autofahrer touchierte laut Polizei mit seinem Wagen das Auto eines 28-Jährigen aus Xanten, anschließend den Wagen einer 45-Jährigen aus Moers und dann das Auto einer 63-jährigen Kamp-Lintforterin. Der 27-Jährige wurde dabei schwer verletzt, die anderen Fahrerinnen und Fahrer und eine 44-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt, berichtete die Polizei.

Alle vier Autos mussten abgeschleppt werden, weil sie nicht mehr fahrfähig waren, teilte die Polizei mit. Die Kreuzung war nach dem Unfall für drei Stunden gesperrt.

(Red.)

