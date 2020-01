Das Geleucht steht schon lange auf dem Programm der Stadtführungen. Auch in diesem Jahr gibt es Termine.

Freizeit Fünf neue Stadtführungen zeigen Moers in allen Facetten

Moers. Wer die Grafenstadt kennenlernen oder sie neu entdecken möchte, ist bei einer der zahlreichen Stadtführungen durch Moers gut aufgehoben.

Stadtführungen: Eine bessere Möglichkeit, Moers kennenzulernen– oder neue Facetten zu entdecken – gibt es wohl kaum. Interessierte können beim neuen Programm aus 27 unterschiedlichen Themen auswählen. Sie eignen sich für Moerserinnen und Moerser ebenso wie für Gäste.

Die Geschichte und Kultur live zu erleben, ist an 81 Terminen möglich. Im Angebot sind verschiedene Rundgänge durch die Innenstadt, Abendwanderungen – etwa durch die Altstadt oder zum Geleucht –sowie Radtouren durch das Stadtgebiet. Die beliebten Führungen mitkulinarischen Angeboten sind auch wieder verfügbar.

Fünf neue Stadtführungen gibt es in Moers

Gleich fünf neuen Touren erweitern das Programm. Bei „Acht Gebäude, drei Denkmäler – Rundgang mit zehn Geschichten und einem Gedicht“ führt Renate Brings-Otremba Interessierte durch den Anfang des 20. Jahrhunderts. Aus unveröffentlichten Quellen berichtet Dr. Wilfried Scholten beim Rundgang „Geheimnisvoller Schlosspark“. Merkwürdige Dinge verstecken sich auf den Wallanlagen der Grafenstadt: Bei einem „abendlichen Kontrollgang“ führt Anne-Rose Fusenig die Gäste rund um die Stadt. Über das Testament der letzten Gräfin und das Moerser Schloss berichtet Renate Brings-Otremba als„Zeitzeugin“ in der Führung „Rund ums Schloss“.

„Wer war Bürgermeister August Craemer?“, dieser Frage geht Dr. Wilfried Scholten gemeinsam mit seinen Gästen in einem Rundgang durch die Altstadt nach.

Der Flyer wird von der Wirtschaftsförderung der Stadt Moers herausgegeben und ist ab sofort in vielen öffentlichen Einrichtungen erhältlich. Alle Führungen sind auch online auf www.moers.de zu finden. Anmeldungen zu den Führungen: Stadtinfo, Kirchstraße 27a/b, 02841/88 22 60. Teilnahme an den Führungen: jeweils zwischen 5 und 7 Euro für Erwachsene. Kinder zwischen sechs und vierzehn Jahren zahlen die Hälfte. Gruppenführungen gibt es ab 55 Euro. Für Touren in Verbindung mit kulinarischen Angeboten gelten Sonderpreise.

