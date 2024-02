Frühstück in Neukirchen-Vluyn: Sieben Bäckereien und Cafés

Neukirchen-Vluyn Ob eine schnelle Tasse Kaffee im Stehen oder ein üppiges Menü: In Neukirchen-Vluyn gibt es viele Möglichkeiten zum Frühstücken. Eine Auswahl.

Wer früh aus den Federn steigt, bekommt auch früh Hunger. Gott sei Dank hat der Kunde in der Stadt die Qual der Wahl, was ein leckeres Frühstück angeht. Vom schnellen Pott Kaffee beim Bäcker um die Ecke bis zum Gourmet-Buffet im Café wird alles geboten, was das Herz am frühen Morgen begehrt. Hier eine Auflistung lokaler Anbieter ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

KuCa

Das Kulturcafé KuCa: Im Herzen Vluyns am Von-der-Leyen-Platz ruft das KuCa täglich außer dienstags von 9 bis 12 Uhr zum Frühstück, sonntags ab 9 Uhr. In den verschiedenen Gasträumen vom gemütlichen Café bis zum Saal können bis zu 364 Personen gleichzeitig tafeln. Im Sommer lockt die Terrasse, die einen guten Blick auf das Vluyner Dorf-Geschehen bietet. Ein All-you-can-eat-Frühstück mit Kaffee und Saft kostet ab 15,90 Euro. Die Tasse Kaffee gibt’s schon ab 2,40 Euro, das halbe belegte Brötchen ab 2,20 Euro. Reservierungen erbeten, barrierefreier Zugang plus WC vorhanden, 02845/27578, info@kulturhalle-kuca.de.

Stadtcafe Nacke

Das Stadtcafé Nacke: An der Falkenstraße 2 in Neukirchen ruft die Feinbäckerei und Konditorei mit Familientradition täglich außer montags von 9 bis 12 Uhr zum Frühstück. Samstags labt der Gast sich am Buffet (9 bis 12 Uhr) für 14 Euro ohne Heißgetränke. Anderntags stehen beispielsweise ein Schlemmerfrühstück mit Lachs, Aufschnitt und allem Drum und Dran plus einem Glas Sekt für 16,80 Euro, ein Fitness-Frühstück mit viel Gesundem wie Quark auf der Karte. Brot und Brötchen stammen aus eigener Herstellung. Das halbe belegte Brötchen gibt’s ab 2,60 Euro, die Tasse Kaffee ab 2,80 Euro. 02845/ 5063, www.cafe-nacke.de, barrierefrei, Außengastronomie im Sommer.

Biostrot Schomaker

Das Biostrot Schomaker: In der Zentrale des Biobäckers an der Weserstraße in Neukirchen reicht man täglich ab 7 Uhr Frühstück in Bioqualität. Unter anderem: ein Frühstarter-Frühstück (9,95 Euro) oder das große Frühstück mit Rührei und allem Drum und Dran für 12,95 inklusive einer Tasse Kaffee. Das belegte Brötchen kostet ab 2,85 Euro, Kaffee gibt es ab 2,10 Euro. Im Sommer lädt die Außengastronomie zum Einkehren ein. 02845/ 96767, biobaeckerei-schomaker.de, das Biostrot ist barrierefrei.

Mühlencafé

Das Mühlencafé: Bei der Bäckerei Hoenen im Geschäftszentrum an der Niederrheinallee 81 können die frühesten Frühaufsteher ab 5.30 Uhr einkehren (sonntags ab 8 Uhr). Kaffeespezialitäten plus sechs Teesorten erwarten den Gast. Das Frühstück „Mühlencafé“ für zwei Personen mit Käse, Schinken, Thunfischcreme, Zwiebelmett, Rührei usw. kostet 24,50 Euro. Fürs Bauernfrühstück mit zwei Brötchen und reichlich Aufschnitt zahlt der Kunde 7,95 Euro, um nur einiges zu nennen. Eine Tasse Kaffee: 2,20 Euro, belegte Brötchen: ab 2,20 Euro. Barrierefrei, ohne Behinderten-WC, 02845/ 94 98 283.

Landhaus Vluyner Stuben

Landhaus Vluyner Stuben: Am Vluyner Südring 73 kann der Gast mit Voranmeldung frühstücken (ab zwei Personen, auch Gesellschaften sind willkommen). Ab 8 Uhr wird die ganze Palette an Käse und Aufschnitt mit gebratenem Speck, Eiern und Lachs inklusive Heißgetränk für 14,50 Euro serviert. Donnerstag: Ruhetag, großer Biergarten, 02845/ 1655.

Landbäckerei Nöthen

Am Vluyner Platz: Die Landbäckerei Nöthen, Vluyner Platz 1a, bietet vom belegten halben Brötchen ab 2,90 Euro und der Tasse Kaffee (ab 2,30 Euro) morgens ab 8 Uhr u.a. auch ein Schlemmerfrühstück mit Rührei, Mett und anderen Leckereien für elf Euro ohne Heißgetränk. Die Tasse Kaffee bei Nöthen: ab 2,30 Euro, das halbe belegte Brötchen: ab 2,90 Euro; 02845/ 2645.

Gelateria Italiana

Die Gelateria Italiana am Vluyner Platz 14 öffnet ab 9 Uhr. Nur ein Beispiel: Das kleine Frühstück (ein Brötchen mit einem gekochten Ei, Käse, Butter, Marmelade) kostet 5,50 Euro, ein Heißgetränk ist enthalten. Frühstück gibt’s bis 12 Uhr; barrierefrei, großer Außenbereich, 02845/ 981790.

Verschiedene andere Möglichkeiten

Nicht zu vergessen: Frühstücken kann der Gast auch im Café am Bergwerk bei der Bäckerei Benter, Niederrheinallee 183, sowie in der Bäckerei Sonderkamp im alten Dorf Neukirchen und in vielen Supermärkten wie den Edeka-Filialen (Bäckerei Büsch).

Täglich wissen, was in Moers und Umland passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Moers-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland