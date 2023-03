„Frieden machen!“: Wie sich Moerser Schulen anmelden können

Moers. Die Ausstellung „Frieden machen!“ hat eine aktuelle Brisanz bekommen. Für Moerser Schulen sind Besuchszeiten buchbar. Der Starttermin steht fest.

Sollte man sich in die Konflikte anderer Länder und Gesellschaften einmischen? Und wenn ja: Wie kann so ein Eingreifen aussehen? Sollten sogar Waffen geliefert werden? Die im Jahr 2018 konzipierte Ausstellung „Frieden machen!“ hat vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs eine ganz neue Brisanz bekommen - und wir in Moers gezeigt.

Die VHS Moers – Kamp-Lintfort hat deshalb versucht, die sonst nur in größeren Städten gezeigte Ausstellung nach Moers zu bekommen. Mit Erfolg: Sie ist vom 20. März bis zum 24. April im Hanns-Dieter-Hüsch-Bildungszentrum zu sehen. Weil sie so groß ist, wird nicht nur das Foyer genutzt, sondern auch Räume der VHS und der Bibliothek.

In vielen Krisenregionen arbeitet heute neben internationalen Truppen eine Vielzahl von zivilen Fachkräften, mit dem Ziel, dauerhaften Frieden zu schaffen. Aber kann man Frieden wirklich machen? Und was bedeutet Frieden überhaupt?

Die interaktive Wanderausstellung der Bundeszentrale für politische Bildung stellt die zentralen Prinzipien, Instrumente und Kontroversen der zivilen Friedensarbeit vor und regt zum kritischen Austausch über Friedensarbeit an. Die VHS bietet Schulen die Möglichkeit, Zeiten für einen Besuch zu buchen.

