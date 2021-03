FFF Moers Fridays for Future: Plakataktion in Moers im Freizeitpark

Am Freitag hatte die Bewegung Fridays for Future in vielen deutschen Kommunen zu Aktionen aufgerufen. In Moers gab es eine Plakataktion.

Moers. Auch in Moers haben sich am Freitag junge Menschen für die Umwelt eingesetzt. „Wir als Ortsgruppe Moers von Fridays For Future wollen den Termin nutzen, um unter dem Motto #AlleFür1Komma5 eine konsequente Klimapolitik zu fordern“, teilten sie mit. Im Freizeitpark hatten sie unweit des – wieder vollen – Sees Plakate auf einer Wiese platziert, die mit Slogans auf den Klimawandel und seine Folgen aufmerksam machten.

Die Aktion blieb nicht ohne Resonanz: Dr. Christina Lantwin (r.) und Christian Hommel (l.) von der Grünen Ratsfraktion in Moers kamen zum Gespräch vorbei. Aktionen von Fridays for Future gab es am Freitag in vielen deutschen Städten und Gemeinden.