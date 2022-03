Bereits am Dienstag folgten mehr als 400 Menschen dem Aufruf zu einer Solidaritätskundgebung mit der Ukraine auf dem Vluyner Platz (Foto), Am Freitag will dort auch Fridays For Future Neukirchen-Vluyn eine Mahnwache abhalten.

Mahnwache Fridays For Future Neukirchen-Vluyn: Solidarität mit Ukraine

Neukirchen-Vluyn. Fridays For Future Neukirchen-Vluyn reagiert auf den Ukraine-Krieg und gestaltet den Aktionstag am Freitag Solidaritäts- und Friedens-Mahnwache.

Wegen des Überfalls auf die Ukraine hat sich die Ortsgruppe von Fridays For Future entschlossen, ihren Aktionstag am Freitag, 4. März, als Solidaritäts- und Friedens-Mahnwache zu gestalten. Auf dem Vluyner Platz wird es von 15 bis 19 Uhr deshalb Infomaterial nicht nur zur Klimakrise, sondern auch zum Krieg in der Ukraine geben. Außerdem wollen die Aktivisten mit Lichtern den Schriftzug #standwithukraine bilden.

„Wir solidarisieren uns vom ganzen Herzen mit der ukrainischen Gemeinschaft“, heißt es in dem Aufruf von Fridays for Future (FFF). Der militärische Angriff von Putin sei eine unbestreitbare Verletzung aller Menschenrechte, insbesondere angesichts der Klimakrise und der Pandemie. Gemeinsam stelle man sich gegen jegliche militärische Invasionen.

„Wir sind solidarisch mit den Menschen in und aus der Ukraine, deren Heimat durch den Angriff Putins zu einem Schlachtfeld eines völkerrechtswidrigen, brutalen Krieges geworden ist. Dieser Krieg muss enden und zwar sofort“, so FFF. Die Bundesregierung müsse sichere Fluchtwege und Aufnahme aller Schutzbedürftigen ermöglichen, unabhängig von Herkunft und Pass, und sie müsse dies auch von anderen EU-Staaten einfordern. Wer vor Krieg, Naturkatastrophen oder politischer Verfolgung flieht, müsse in Europa Schutz finden können.

Darüber hinaus schließt sich FFF der Forderung an alle Staaten an, ihre fossilen Geschäfte mit Russland zu stoppen: „Es darf keine weiteren Kohle-, Öl- und Gasimporte geben, die diesen Krieg finanzieren.“

