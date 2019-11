Fridays for Future Fridays for Future Moers kritisiert auch den Black Friday

Moers. Die Moerser Fridays-for-Future-Aktivisten beteiligen sich am weltweiten Klimastreik. Sie kritisieren auch die negativen Folgen von Massenkonsum.

Der nächste globale Klimastreik steht an: Auch die Moerser Ortsgruppe von Fridays For Future beteiligt sich an den Aktionen am Freitag, 29. November, um 14.45 Uhr. Die Aktivisten wollen diesen Termin auch dazu nutzen, um anlässlich des in den USA verbreiteten Black Friday auf die negativen Folgen von Massenkonsum und Kleidungsproduktion für Klima, Umwelt und Menschen aufmerksam zu machen.

Die Demo startet am Rathaus, je eine Vertreterin von Eine Welt und der Initiative Lieferkettengesetz werden sprechen. Die Initiative setzt sich für ein Lieferkettengesetz ein, Unternehmen müssten für die Schäden an Umwelt und Mensch haften.

In Moers waren Ende September rund 400 Demonstranten für den Klimaschutz auf die Straße gegangen. Neben den Moeser FFF-Mitstreitern waren Gruppen aus Neukirchen-Vluyn, Duisburg und dem Kreis Kleve gekommen. Die Neukirchen-Vluyner Fridays-for-Future-Aktivisten beteiligen sich ebenfalls am 29. November.