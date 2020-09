Rund 65 Jugendliche und junge Erwachsene folgten dem Aufruf von Fridays for Future in Neukirchen-Vluyn.

Klimaschutz Fridays for Future demonstriert in Neukirchen-Vluyn

Neukirchen-Vluyn. Fridays for Future demonstriert erstmals wieder seit dem Lockdown in Neukirchen-Vluyn. Motto: „Wählt Klima“. Die nächste Demo ist terminiert.

Rund 70 Jugendliche und junge Erwachsene sind am Freitagnachmittag dem Aufruf von Fridays for Future zu einer Demonstration gefolgt, der ersten größeren gemeinsamen Aktion in Neukirchen-Vluyn seit dem Corona-Lockdown.

Zwei Tage vor den Kommunalwahlen lautete das Motto „Wählt Klima“, weil jetzt die letzte Ratsperiode komme, in der man wirksame Maßnahmen gegen die Klimakrise ergreifen könne, wie es im Aufruf heißt. Die Teilnehmer, die Mund-Nasen-Masken trugen und auch bei der Demo Abstand wahrten, versammelten sich am Grafschafter Platz, wo Rednerinnen und Redner die zentralen Forderungen der Bewegung in Neukirchen-Vluyn vortrugen. Danach solle die Stadt so schnell wie möglich klimaneutral werden und sie müsse für Alternativen zum Auto sorgen, damit ihre Bürgerinnen und Bürger beispielsweise mit dem Fahrrad oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln an ihre gewünschten Ziele kommen können. Zudem müsse der vom Rat der Stadt ausgerufene Klimanotstand (danach müssen alle Entscheidungen mit Blick auf den Klimaschutz getroffen werden) ernst genommen werden und die Energieerzeugung sei umweltfreundlicher auszurichten. So sammelt Fridays for Future seit einiger Zeit Unterschriften für den Bau eines Windrades in Neukirchen-Vluyn.

Vom Grafschafter Platz zog die Demo – begleitet von den Bürgermeisterkandidaten Harald Lenßen, Ralf Köpke und Christian Pelikan – zum Rathaus. Es sei „extrem wichtig“, wählen zu gehen und „immer auf dem Schirm zu haben“, wer die Klimakrise ernst nehme und wer nicht, wie es hieß. Es gelte, den Bürgermeisterkandidaten klar zu machen, dass Klimaschutz kein leeres Versprechen sein dürfe, sondern höchste Priorität in allen Bereichen genießen müsse. Wahlempfehlungen gab es übrigens nicht, man grenze sich zwar gegen die AfD ab, sagte eine der Organisatorinnen, Antonia Leffers. Fridays for Future sei aber überparteilich: „Jeder muss sich informieren und selber entscheiden, wen und was er wählt“, so Leffers.

Die Bewegung hat den nächsten Veranstaltungstermin bereits im Auge: Am Freitag, 25. September, dem „Global Strike Day“, wird ab 16 Uhr am Vluyner Platz demonstriert. Das Motto lautet dann: „Kein Grad weiter“.

Die Polizei stellte den Demonstranten übrigens ein gutes Zeugnis aus. Es habe keine Zwischenfälle gegeben, hieß es bei der Kreispolizei: „Die haben sich alle anständig verhalten.“