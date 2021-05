Freude hält sich bei Kamp-Lintforter Gastronomen in Grenzen

Kamp-Lintfort. Außengastronomie darf öffnen, vielen zu schnell. Am Sonntag sind in Kamp-Lintfort nicht alle parat. Für Hoteliers gibt es eine kuriose Neuerung

Ab Sonntag darf die Außengastronomie aufgrund sinkender Coronafallzahlen wieder öffnen. Hört sich toll an – zunächst. Die Begeisterung bei den Gastronomen hält sich in Grenzen. Die NRZ hat mit einigen gesprochen.

Der einzige, der nahtlos am Sonntag Gäste auf der Terrasse bewirten wird, ist danach Falko Welling in Wellings Parkhotel. Das geht, sagt er, weil das Hotel durchgehend für Business-Gäste geöffnet war. Kurios wird die neue Regelung laut Welling allerdings, weil er zwar Hotelgäste auch für touristische Reisen empfangen könne. Es gebe Anfragen für Pfingsten. Allerdings müssten diese laut Verordnung– egal wie das Wetter ist – draußen essen. „Das ist eine Verschlechterung zu vorher“, findet der Hotelchef. Immerhin: Ein Teil der 120 Außenplätze im Kamp-Lintforter Hotel ist überdacht, es gibt Heizstrahler, aber „bei acht Grad wird auch das ungemütlich“, glaubt er. Weil das Wellings nie komplett geschlossen war, geht der Kickstart einigermaßen reibungslos. Er sei motiviert, sagt Welling. „Vom Personal her haben wir keine Probleme.“ Die Bierleitungen waren nie stillgelegt, die Speisekarte steht. Erste Reservierungen für ein Menü auf der Terrasse gibt es, aber meist für nächste Woche, sagt er. Schnelltests habe er zwar vorrätig, aber nach seiner Einschätzung sind die nicht von der Verordnung gedeckt, weil nicht „offiziell“. Ganz anders sehe die Lage im Repelener Hotel zur Linde aus: Weil lange komplett geschlossen war, dauert es dort laut Welling bis nächsten Freitag, bis erste Gäste Platz nehmen dürfen.

Michael Kaswurm ist „happy“, dass es wieder losgeht. Aber so schnell ging es dann doch nicht. „Wir öffnen Mittwoch“, sagt er. Und da ist im „19 by Michi und Leo“ am Golfplatz am Kloster Kamp auch schon alles ausgebucht. Bis dahin wird die bisherige „To-Go-Karte“ aufgepeppt, natürlich werde Spargel dabei sein. „Der Fensterverkauf läuft weiter“, sagt der Restaurantchef. Coronakonform bieten die Gastronomen 50 Plätze auf der Terrasse an. In der zweiten Reihe gibt es noch mal 30, aber ohne Dach und Heizstrahler. Überhaupt das Wetter: „Ich sage den Leuten, sie sollen eine Decke mitbringen.“ Bis Mittwoch sollen für das Lokal am Golfplatz noch Feuerkörbe organisiert werden. Für Pfingstmontag haben sich Michi und Leo noch was Besonderes ausgedacht. Dann ist eine Brunchbox im Angebot mit selbst gebackenem Brot und allem Pipapo (42 Euro, reicht für 2). Licht aus heißt es allerdings in der Schirmbar am ABC-Palast. „Das wollen wir nicht einfach so eröffnen, sondern mit einer kleinen Feier“, erklärt der Gastronom. Er hofft, dass es in drei bis vier Wochen soweit sein könnte.

Ramona Ruggiero vom Gambero d’Oro kann auch erst am Mittwoch an den Start gehen. „So schnell schaffen wir das nicht“, sagt sie. Unter einem Dach hat sie zwar vier Tische für die Außengastronomie, aber da plagen sie ganz andere Sorgen: Die sind nämlich nicht von außen zugänglich, sondern nur übers Restaurant. Was sagt die Coronaschutzverordnung dazu? Vor dem Haus gibt es neun Tische, aber da gibt es kein Dach. „Das Haus steht unter Denkmalschutz, da geht vieles nicht“, erklärt die Tochter des Hauses. Was also, wenn es mitten ins Menü schüttet? Überhaupt bereite ihr die Lage Kopfschmerzen: „Genau genommen haben wir unter diesen Umständen zu wenige Plätze, dass es sich trägt.“ Aber gut, die ersten Gäste hätten schon angerufen, also geht es los - mit Spargel und Fisch, der in der To-Go-Karte zu kurz gekommen sei. Klar sei ihr, dass „wir uns einige Sprüche einfangen“ werden, wenn es an die Kontrolle der Tests oder Impfbelege geht.

Im Haus Biegerbleibt es erstmal still. Petra Winters Freude über die Lockerungen nach neun langen Monaten halten sich in Grenzen, „frühestens am Pfingstwochenende“ will sie öffnen. Es gibt nach dem langen Stillstand viel zu tun, Gläser und Besteck polieren, die Bierleitungen reinigen, Personal zurückholen. Sie bleibt skeptisch: „Was, wenn in ein paar Tagen die Zahlen wieder hoch gehen? Soll ich dann wieder alles wegschmeißen?“ Und wenn sie öffnet, muss das To-Go-Geschäft ruhen. „Beides schafft unsere kleine Küche nicht.“ Ihr wäre es lieber gewesen, wenn die Politik in Ruhe die weitere Entwicklung abgewartet hätte.

