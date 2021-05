Klompenfreunde Freude auf den nächsten Klompenball in Neukirchen-Vluyn

Neukirchen-Vluyn. Thorsten Langenhorst bleibt weiterhin Klompenkönig in Neukirchen-Vluyn. Das Fest fällt aus. Am Montag hatte er aber einen kleinen Auftritt.

Es war wieder einmal ein etwas anderer Klompenmontag. Im zweiten Jahr in Folge keine Klompenkirmes, kein frühmorgendliches Frühstücken im Garten des Königs, kein Zelt, kein Fest, keine Spannung, wer neuer Klompenkönig wird.

Damit aber dieser Tag nicht ganz trachtenfrei verläuft haben sich Amtsinhaber Thorsten Langenhorst, der Vorsitzende der Vluyner Klompenfreunde Holger Teller und eine kleine Delegation am Schulplatz mit Bürgermeister Ralf Köpke getroffen, wo sich Langenhorst nun auch in das „Goldene Buch“ der Stadt eingetragen hat. Damit geht Langenhorst in sein drittes Jahr als Repräsentant der Gruppe.

