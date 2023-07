Familien in Kamp-Lintfort: Fünf Radtouren-Tipps vom Experten

Kamp-Lintfort. Zum Start in die zweite Hälfte der Sommerferien: Ein Radtouren-Experte gibt Tipps für Familien in Kamp-Lintfort. Eine Tour ist besonders kurz.

Die zweite Hälfte der Sommerferien beginnt, Zeit für eine Radtour. Hier kommen fünf ganz unterschiedliche Vorschläge für Familien, zusammengestellt von Ralph Grützmacher von den Freien Radlern Niederrhein.

Die Touren sind hier kurz beschrieben und enthalten die wichtigsten Wegpunkte. Wer es genauer wissen möchte, wird auf der Internetseite www.freie-radler-niederrhein.eu mit GPS-Daten versorgt. Die kurze Fahrt zum Oermter Berg ist dort nicht enthalten.

Gelderlandrundfahrt – ca. 48 Kilometer

Wir starten am Zechenpark in Kamp-Lintfort und radeln vorbei am Kloster Kamp, durch den Niederkamper Wald und gelangen so zum Ausflugslokal Baerlaghof. Weiter geht es der Niederrheinroute folgend in Richtung Issum, vorbei an Aengenesch und der Boeckelt in Richtung Schloss Haag, bis nach Geldern in die Innenstadt. Zurück radeln wir auf der Agro-Route in Richtung Hartefeld nach Sevelen, dort befindet sich ein beliebter Kinderspielplatz, direkt am See. Über Oermten, Hoerstgen und dem Wandelweg erreichen wir nach etwa 48 km wieder den Zechenpark in Kamp-Lintfort.

Eine Tour führt am Uettelsheimer See in Homberg vorbei. Foto: Ulla Michels / FUNKE Foto Services

Niederrheintour – ca. 36 Kilometer

Unterwegs zwischen Uettelsheimer See und Geleucht (Halde Rheinpreussen). Start ist am Kamp-Lintforter Rathaus, wir radeln in Richtung Nimmendohrstraße, queren die Autobahn A 57 in Richtung Kohlenhuck (rechts halten). Über Repelen, Eick und Utfort, dort kreuzen wir die Römerstraße und drehen eine „Acht“ um den Waldsee und die Halde Rheinpreussen. Den Rhein in Sichtweite radeln wir um den Uettelsheimer See nach Meerbeck, Genend, unterhalb der Halde Norddeutschland durch die Dong und dem Zechenpark wieder zum Kamp-Lintforter Rathaus zurück, ca. 36 km.

Kamp-Lintforter Landpartie – ca. 36 Kilometer

Auf zwei Rädern unterwegs zwischen Hoerstgen und dem Kloster Kamp. Wir starten am Rathaus in Kamp-Lintfort, in Richtung Gewerbegebiet Nord Rossenray und kreuzen die B 510 in Richtung Alpsray (Hornheidchenstraße). Auf der Alpener Straße geht es vorbei am Segelflugplatz nach Saalhoff (links halten) und Hoerstgen (Peterstraße). Haus Frohnenbruch ist mit neuem Hofcafé einen Besuch wert und so radeln wir weiter in Richtung Sevelen. Von nun an begleiten uns die Nenneper Fleuth und das Naturschutzgebiet Fleutkuhlen. Zwischen Oermterberg und Kamper Wald radeln wir dann relativ flach in Richtung des Wandelweges und erreichen so wieder das Rathaus in Kamp-Lintfort.

Kloster Kamp darf bei einer Radtour in Kamp-Lintfort und Umgebung nicht fehlen. Foto: Hans Blossey / FUNKE Foto Services

Durch den Kamper Wald – ca. 19 Kilometer

Eine Themenradroute mit Schatten zwischendurch. Wir starten in der Stadtmitte und radeln am Schulgelände (Unterführung zum Gymnasium) auf der Moerser Straße in Richtung Kamper Berg. Am Berg, auf halber Strecke, befindet sich die Gaststätte Villa Vigna, dort biegen wir rechts ab und fahren bergab in den Kamper Wald (links halten). Nun radeln wir schattig und eben, entlang des Golfplatzes, bis wir aus dem Wald kommen in Richtung Saalhoff (Kirchstraße, rechts halten), kreuzen die L 491, radeln am Segelflugplatz vorbei, bis zur Saalhoffer Straße 327. Der Rückweg erfolgt über die Saalhoffer Straße in Richtung Niersenbruch, von dort erreichen wir über das Kamp-Lintforter Rathaus, wieder unseren Ausgangspunkt, die Stadtmitte.

Zum Spielplatz auf dem Oermter Berg – ca. 9 Kilometer

Ganz kurz: Wir starten am Kalisto-Tierpark und radeln in Richtung Schirrhof, kreuzen die Friedrich-Heinrich-Allee und radeln in den Dieprahmsweg. Am Haus Dieprahm radeln wir geradeaus in den Verbindungsradweg (Kita „Kleine Oase“) zur Eichendorffstraße. Wir treffen auf die Europaschule auf der Sudermannstraße, links halten, bis zum Verbindungsradweg zur Eyller Straße, wieder links halten. Nun biegen wir rechts auf die Feldstraße bis zur B 510 ein. Kreuzen die Bundesstraße, links halten, bis zur Bergstraße und dann rechts abbiegen. Links in die Klotenstraße, bis zum Ende, nun kreuzen wir die Rheurdter Straße und fahren auf dem Radweg in Richtung Oermten, über den Bongerssteg (Achtung, Steigung!) erreichen wir den Spielplatz, auf der linken Seite.

>>Info

Die Freien Radler Niederrhein aus Kamp-Lintfort gibt es seit 2017. Die Initiative bietet übers Jahr Radtouren am Niederrhein an. Mehr im Internet auf www.freie-radler-niederrhein.eu.

Die für vergangenen Sonntag geplante Tagestour nach Kalkar (ca. 85 Kilometer) musste wegen einer Unwetterwarnung verschoben werden. Sie wird am Sonntag, 16. Juli nachgeholt.

Start ist um 10 Uhr am Schirrhof, Friedrich-Heinrich-Allee 79, Kamp-Lintfort. Eine Einkehr ist vorgesehen. Die Teilnahme ist kostenlos und findet ohne Anmeldung statt.

