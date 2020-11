Mit einem Freispruch endete am Montag der Prozess gegen einen 37-Jährigen, dem die Anklage vorgeworfen hatte, vor vier Jahren seine damals 11-jährige Nichte in Kamp-Lintfort missbraucht haben.

Das Gericht habe nicht mit der für ein Urteil ausreichenden Sicherheit feststellen können, dass die Vorwürfe stimmen, hieß es in der Urteilsbegründung. Zwar habe das heute 16-jährige Mädchen sehr konstant über das mittlerweile viereinhalb Jahre zurückliegende Geschehen berichtet, habe sich auch nicht in Widersprüche verwickelt. „Das ist im Regelfall ein starkes Indiz“, erläuterte der Vorsitzende der Auswärtigen Strafkammer des Landgerichts, Johannes Huismann. Was aber schon am ersten Tag der Hauptverhandlung in der vergangenen Woche stutzig gemacht habe: Die Jugendliche habe, ohne groß gefragt werden zu müssen, fließend und „von A bis Z“ erzählt: „Das hat die Kammer in dieser Form noch nicht erlebt.“

Ein Eindruck, den auch die Polizistin teilt, die das Kind damals vernommen hat, nachdem die Mutter Anzeige erstattet hatte. Sie nannte das Verhalten „ungewöhnlich“ und „nicht alltäglich“. So habe sie es sich in der Akte vermerkt. Auch die Frage einer zum Aussagezeitpunkt Zwölfjährigen nach dem möglichen Strafmaß habe sie überrascht. Letztlich nannte auch die geladene Sachverständige am Montag die Glaubhaftigkeit der jungen Zeugin „nicht mit der erforderlichen Wahrscheinlichkeit belegt“. Es war die Rede von „schablonenhafter Aussage“, gar von „auswendig gelernt“.

Starke Beziehung zur Mutter

Richter Huismann sah ebenso wie die Sachverständige eine „symbiotische Beziehung“ zwischen Tochter und Mutter, nicht zuletzt auch deshalb, weil die damals Elfjährige das Tagebuch, in dem das in Rede stehende Geschehen vermerkt war, anscheinend nicht für sich im stillen Kämmerlein geschrieben hat, sondern „zumindest in Anwesenheit“ der Mutter, wie der Richter feststellte. Bemerkenswert war aus seiner Sicht die ansonsten kindgerechte Rechtschreibung und auch die Nutzung eines solchen Vokabulars – bis auf eine Ausnahme. Das Wort „psychisch“ habe sie nicht hingekriegt, aber „drei Worte später“ soll das Mädchen „schizophren“ benützt und korrekt geschrieben haben. Der Plan überhaupt, ein solches Geschehen in ein Tagebuch zu schreiben, um einen Beweis zu haben, sei „nicht altersgerecht“, befand die Sachverständige.

Auf der anderen Seite habe die Klägerin, die in der vergangenen Woche unter Ausschluss der Öffentlichkeit befragt wurde, versucht, den Beklagten immer wieder in ein schlechtes Licht zu rücken, sagte Richter Huismann.

Der Beklagte, der die türkische Staatsangehörigkeit hat und dem eine Dolmetscherin zur Seite stand, hatte zeitweilig bei der Mutter des Kindes gelebt, auch noch nach der angeklagten Tat. Die Mutter war die Schwester seiner Ehefrau.