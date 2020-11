Freie Berufe: Die beste Auszubildende in NRW kommt aus Moers

Moers. Manduena Kameraj (23) aus Moers hat in Rheinberg Erfolg im Beruf. Sie ist nicht die einzige, die stolz auf die bevorstehende Auszeichnung ist.

Die beste Auszubildende der freiberuflichen Unternehmen in NRW kommt 2020 aus Moers und heißt Manduena Kameraj. Am 24. November wird ihr dieser Titel auch offiziell durch den Verband Freier Berufe in Nordrhein Westfalen verliehen.

Im Jahr 2017 hatte sich die 23-Jährige nach dem Erwerb ihres Fachabiturs für eine Ausbildung als Notarfachangestellte in Rheinberg entschieden. Diese schloss sie in diesem Jahr ab – als Beste des aktuellen Azubi-Jahrgangs.

Das Ziel war von Anfang an klar

Kameraj selbst zeigte sich im Gespräch mit unserer Redaktion sehr stolz über diese Auszeichnung: „Das ist für mich etwas sehr Besonderes. Ich hatte zwar immer das Ziel, meine Ausbildung gut abzuschließen, habe aber nicht damit gerechnet, Jahrgangsbeste zu werden.“ Zu den Haupttätigkeiten, denen die Utforterin während ihrer Ausbildung nachging, gehören Kostenrechnungen wie auch die Abwicklung von Verträgen vieler Art.

Diese Aufgaben erfüllte Manduena Kameraj laut Aussage ihres Chefs Oliver Herlitz enorm selbstständig. Das sei für Auszubildende nicht immer üblich: „Es ist eine wahre Freude mit ihr zu arbeiten. Sie zeichnet besonders aus, dass sie von Beginn an auch Dinge kritisch hinterfragt hat.“

Das sagt der Ausbilder zu Manduena

Auch für ihn als Ausbilder, sei diese Auszeichnung ein schönes Zeugnis für die Mühe und Zeit, die er gemeinsam mit seinem Team in die Ausbildung junger Leute investiert. „Es lohnt sich für alle Beteiligten, die Auszubildenden nicht nur Kopieren zu lassen, sondern ihnen Raum zur Eigenverantwortung zu geben. Ohne selbstgefällig klingen zu wollen: Es ist nicht das erste Mal, dass Azubis von uns ausgezeichnet werden. Allerdings ist Manduena die Erste, die das mit der Note 1 schafft“, lobt Herlitz.

Für diese Leistung wird sie dann bald den Titel der Besten Auszubildenden in NRW tragen. Dieser wird ihr in einer Videokonferenz durch den Justizminister Peter Biesenbach verliehen. An der Bestenehrung, die nach Verbandsangaben seit 2007 jährlich durchgeführt wird, werden auch wieder diverse Gäste aus Politik, Wirtschaft und Verwaltung des Landes Nordrhein-Westfalen teilnehmen.

Nach der Auszeichnung wird der Weg von Manduena Kameraj als Notarfachangestellte bei Herlitz in Rheinberg weitergehen. „Ich habe sofort gemerkt, dass mir der Beruf Spaß macht und liegt. Daher möchte ich gerne an Weiterbildungen teilnehmen und noch tiefer gehende Berufserfahrung sammeln“, schildert die Absolventin.