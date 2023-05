Freibäder Moers und Umgebung: Ein Bad erhöht Preis deutlich

Wenn das Wetter stabiler wird, eröffnen auch die Freibäder in Moers, Kamp-Lintfort und Neukirchen-Vluyn. In diesem Jahr gibt es einige Neuerungen.

Moers/Kamp-Lintfort/Neukirchen-Vluyn. Moers, Neukirchen-Vluyn und Kamp-Lintfort haben die Preise in den Freibädern erhöht. Im Panoramabad Pappelsee gibt es eine weitere Neuerung.

Vor dem Start in die Freibadsaison haben die Betreiber der Bäder in Moers, Neukirchen-Vluyn und Kamp-Lintfort die Preise erhöht. Die deutlichste Erhöhung der drei Städte gibt es im Kamp-Lintforter Panoramabad Pappelsee. Seit Anfang des Jahres ist der Besuch für Erwachsene um einen Euro teurer geworden. Statt 3,50 Euro zahlen sie nun 4,50 Euro. Für Schüler und Studenten kostet der Eintritt anstatt 2 Euro nun 2,50 Euro.

Endlich wieder planschen im Bettenkamper Meer: Sollten die Temperaturen bald steigen, öffnen auch wieder die Freibäder in Moers, Kamp-Lintfort und Neukirchen-Vluyn (Archivbild). Foto: Volker Herold / FUNKE Foto Services

Eine Erhöhung um 20 Cent der Eintrittspreise für Erwachse sowie Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren gibt es auch im Naturfreibad Bettenkamper Meer in Moers. Badegäste zahlen anstatt 3 Euro nun 3,20 Euro. Im Freibad Solimare gibt es hingegen keine generelle Änderung der Preise in diesem Jahr. Hier zahlen Besucherinnen und Besucher, wie auch schon im Jahr 2022, 5,20 Euro. Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren kommen für 3,20 Euro ins Bad. Lediglich die Familienkarte für zwei Erwachsene plus drei Kinder oder ein Erwachsener plus vier Kinder ist um 20 Cent teurer geworden und kostet nun 12,80 Euro.

Bäder in Moers, Kamp-Lintfort und Neukirchen-Vluyn: Keine festen Öffnungstermine

Wann jedoch die ersten Freibadgäste in dieser Saison ihre Bahnen schwimmen werden, ist in allen drei Bädern noch ungewiss. „Wir haben noch keinen festen Öffnungstermin, da wir uns an der Wetterlage orientieren“, teilt René Brieden, Badebetriebsleiter im Panoramabad Pappelsee auf Anfrage mit und ergänzt: „Zudem werden unsere Freibad-Becken über eine Solarabsorber Anlage beheizt, so dass wir hier ein paar Tage schönes Wetter zur Erwärmung benötigen.“

Dieses lässt aber auch Mitte Mai weiter auf sich warten, sagt Matthias Ohnheiser, Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst (DWD). Zwar sollen die Temperaturen am Wochenende auf 22 Grad steigen, jedoch bleibe das Wetter wechselhaft. „Samstag wird es deutlich freundlicher mit mehr Sonnenschein, jedoch ist auch dann die Gefahr vor Schauern nicht gebannt“, sagt er und betont: freibadtaugliches Wetter sieht anders aus.

Meteorologe erwartet die erste Hitzewelle am Niederrhein im Juni

„Dennoch können wir für Mitte Mai über die Temperaturen nicht meckern“, räumt der Meteorologe ein. Ohnheiser könne nicht ausschließen, dass die ersten warmen Tage in der zweiten Monatshälfte auftreten werden. Spätestens im Juni erwarte er jedoch die erste Hitzewelle.

Noch müssen Badegäste sich gedulden bis sie wieder ihre Bahnen im Moerser Freibad Solimare ziehen können (Archivbild). Es gibt bisher keine konkreten Öffnungstermine. Foto: Volker Herold / FUNKE Foto Services

Um spätestens dann eröffnen zu können, arbeite das Panoramabad Pappelsee „mit Hochdruck daran“ sein neues Kassensystem in Betrieb zu nehmen. „Dieses System ermöglicht zusätzlich den Online-Ticketkauf, somit erhoffen wir uns, lange Warteschlangen an der Freibad Kasse zu vermeiden“, so Brieden.

