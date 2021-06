Freibad-Saison in Moers startet unter Auflagen

Moers. Ab 12. Juni öffnen das Solimare und das Bettenkamper Meer ihr Tore. Ohne Schutzmaßnahmen und Personenbegrenzungen geht es aber nicht.

Enni Sport & Bäder Niederrhein startet mit ihren Freibädern in die Saison. Das Freibad Solimare und das Naturbad Bettenkamper Meer öffnen ab Samstag, 12. Juni. Wie im Vorjahr werden den Badalltag aber auch im zweiten Corona-Sommer Schutzmaßnahmen bestimmen. „So können wir erneut nur eine begrenzte Anzahl an Personen in die Einrichtungen lassen“, so Enni-Geschäftsführer Lutz Hormes. Eintrittskarten gibt es nur online und mit Ausnahmen unter besonderen Hygienemaßnahmen an der Tageskasse des Bettenkamper Meeres. Anders als im Vorjahr müssen Badegäste aktuell zudem nachweisen, dass sie geimpft, genesen oder getestet sind. „Wenn die Inzidenzzahlen dauerhaft unter 35 liegen, könnten wir auf den Nachweis verzichten.“

Das Solimare dürfen lediglich 800 Gäste zeitgleich besuchen, im Bettenkamper Meer sind es 500. Das Freibad öffnet täglich von 10 bis 14 Uhr und von 15 bis 19 Uhr. Die Eintrittspreise hat die Enni halbiert: Kinder zahlen pro Zeitraum 1,60 Euro, Erwachsene 2,60 Euro. Das Bettenkamper Meer öffnet täglich von 15 bis 19 Uhr und an Wochenenden sowie in den Sommerferien zusätzlich von 10 bis 14 Uhr. Das kostet pro gebuchtem Zeitfenster 1,50 Euro.

Es gilt zudem, überall eineinhalb Meter Abstand zu halten. „Sammelumkleiden und auch die Rutschen bleiben geschlossen“, bedauert Hormes, dass erneut auch keine Liegen, Strandkörbe und sonstigen Schwimmutensilien verliehen werden dürfen. Nach Betreten des Freibads desinfizieren die Gäste ihre Hände und tragen in geschlossenen Räumen eine Mund-Nase-Bedeckung. Und: Durch eine Kanalbaustelle gibt es am Solimare derzeit nur wenige Parkplätze. „Wer kann sollte möglichst mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder dem Fahrrad anreisen“, bittet Hormes.

Tickets und alle Regelungen in Kürze unter www.enni.de.

