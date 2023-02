Moers Frauentag in Moers: Wann die „netten Koketten“ auftreten

Moers. Am Wochenende nach dem Internationalen Frauentag im März tritt das Kabarett-Duo „Die netten Koketten“ in Moers auf. Wo es Karten gibt.

Anlässlich des Internationalen Frauentages am 8. März kommen am anschließenden Wochenende die Kabarettistinnen Valerie Barth und Charlotte Welling nach Moers. Am Freitag, 10. (19 Uhr), und Samstag, 11. März (17 Uhr), sind „Die netten Koketten“ mit ihrem Programm „Geben Sie acht…Alles andere ist riskant“ zu Gast im Kulturzentrum Rheinkamp.

Auf ihre ganz eigene Art und Weise bringen die beiden Künstlerinnen die Chansons der 20er Jahre mit modernem Twist auf die Bühne. Die beiden Energiebündel im Abendkleid laden ihr Publikum an diesem Abend zu einem „emotionalen Schleudergang“ ein. Karten für beide Veranstaltungen sind bei MoersMarketing, Kirchstraße 27, erhältlich. Weitere Auskünfte erteilt die Gleichstellungsstelle der Stadt telefonisch unter 02841/201333.

