Frauen vom Schützenverein Moers-Vinn laden zum Wettbewerb

Moers. Die Frauenmannschaft „Vinner Eulen“ des Schützenverein Moers-Vinn, lädt zum Vogelschießen ein. Der Verein hofft, dass sich viele beteiligen.

Die Frauenmannschaft „Vinner Eulen“ des Schützenverein Moers-Vinn, lädt am kommenden Samstag, 16. Juli, ab 14 Uhr zum Vogelschießen an das Schützenhaus auf der Vinner Straße 63. Auf der Außenanlage des Holzvogel-Schießstands wird das Vogelschießen, das hier auch Eulenschießen genannt wird, veranstaltet. Hierzu können sich alle interessierten Teilnehmenden vor Ort in Teilnahmelisten eintragen, um auf den in Eulenform gebauten Holzvogel die Pfänderpreise zu schießen. In diesem Jahr erhoffen sich die Frauen eine weitere Steigerung der Teilnehmeranzahl, wie in den Jahren zuvor, wie es in der Ankündigung heißt.

Für Besucher stellt der Verein Verschattungsmöglichkeiten auf, damit das warme Wetter in vollen Zügen genutzt werden kann und ein Blick auf den Vogelmast nicht verwehrt wird, heißt es weiter in der Mitteilung des Vereins. Er kündigt für die Teilnahme am Vogelschießen ein paar vergnügliche Stunden an, bevor mit dem Fallen des letzten Preises die Meisterschützin 2022 gekürt werden kann. Mit Roswitha Neuhaus als Vorjahressiegerin und mehrfacher Meisterschützin wird die Gewinnern eine gebührende Nachfolge einnehmen.

Der Verein bietet beim Verweilen beim Vogelschießen diverse Speisen an.

